Прощай, Россия! Как Казахстан договорился с Китаем и поддержал санкции США против РФ

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Казахстан синхронизирует с США санкции в отношении РФ. То есть если нецензурно, то президент Токаев сказал Путину, что в экономической политике его мнению он придавал вращение. И осью служит детородный орган. До этого Казахстан придавал вращение на том же органе просьбам Кремля принять участие в войне против Украины. Или хотя бы признать "ЛНР" и "ДНР". Но… его мнение опять вертели. Уже и уточнять не буду, на чем.

Казахстан синхронизирует свои действия с США, потому что взамен получит китайские инвестиции и китайские гарантии безопасности.

Казахстан теперь может вертеть мнение Путина по часовой стрелке или против — в любую сторону, просто от скуки.

Идем дальше. В Конфликте Азербайджана и Армении есть важный момент. Или уже не важный. Армения — это член ОДКБ. Россия там вместе с усатым, то есть с Александром Лукашенко — в числе гарантов и защитников. И защиту у них просят, но… Азербайджан придавал вращение позиции России и всего ОДКБ.

За Азербайджаном — Турция. Все не против подраться, если надо. Турция вообще сейчас с санкционным послаблением — единственный свет в окошке для россиян.

Короче, вертят на Россию все и не стесняются. Украина же пожимает плечами — мы мнение Кремля вертим уже какое-то время и вообще с детородного органа не снимали. А теперь давайте посмотрим правде в глаза. Что у нас Московия, влиятельный игрок? Вторая армия мира? Региональный лидер? Ау! Мне кажется, вас уже вертят все, кто хочет. Риторический вопрос — почему такие печальные и удивленные лица?

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