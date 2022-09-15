Прощавай, Росія! Як Казахстан домовився з Китаєм та підтримав санкції США проти РФ

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Казахстан синхронізує зі США санкції щодо РФ. Тобто, якщо нецензурно, то президент Токаєв сказав Путіну, що в економічній політиці його думці він надавав обертання. І віссю служить дітородний орган. До цього Казахстан надавав обертання на тому самому органі проханням Кремля взяти участь у війні проти України. Або хоча б визнати "ЛНР" та "ДНР". Але... його думку знову крутили. Вже й уточнювати не буду на чому.

Казахстан синхронізує свої дії зі США, тому що натомість отримає китайські інвестиції та китайські гарантії безпеки.

Казахстан тепер може крутити думку Путіна за годинниковою стрілкою чи проти — у будь-який бік просто від нудьги.

Йдемо далі. У Конфлікті Азербайджану та Вірменії є важливий момент. Або вже не важливий. Вірменія — це член ОДКБ. Росія там разом із вусатим, тобто з Олександром Лукашенком — серед гарантів та захисників. І захист у них просять, але... Азербайджан надавав обертання позиції Росії та всього ОДКБ.

За Азербайджаном — Туреччина. Всі не проти побитися, якщо треба. Туреччина взагалі зараз із санкційним послабленням — єдине світло у вікні для росіян.

Загалом, крутять на Росію всі й не соромляться. Україна ж знизує плечами — ми думку Кремля крутимо вже якийсь час і взагалі з дітородного органу не знімали. А тепер давайте подивимося правді у вічі. Що у нас Московія, впливовий гравець? Друга армія світу? Регіональний лідер? Ау! Мені здається, вас уже крутять усі, хто хоче. Риторичне питання — чому такі сумні та здивовані обличчя?

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