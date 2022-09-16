Куди зник Пушилін: хто вирішує, де йому жити і коли померти

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В останні дні багато запитань щодо Пушиліна: чи втік він, чи не втік? Чи намагався втекти і що з ним буде після звільнення Донецька? Не знаю, навіщо стільки уваги цій людині, життєве кредо якої позначається трьома всіма відомими літерами, але якщо міркувати прагматично, то хто такий Пушилін? Чи може він сам визначати, тікати йому чи не тікати і коли це робити?

Він повністю залежить від Москви і тікати йому, окрім як до Росії — нікуди. Днями навіть Північна Корея відмовилася приймати Пушиліна та делегацію із "ДНР". Так це лише з короткочасним "дипломатичним" візитом.

Тож де бути Пушиліну і якою долею жити чи померти — вирішувати буде не Пушилін. Він обличчя наймане і постать маріонеткова. І він це знає. Саме тому першим його актом як "глави республіки" після утилізації Захарченка був "указ" про фінансові компенсації сім'ї "глави ДНР" у разі його загибелі. Навіть якщо він зараз захоче втекти, то йому ніхто цього не дозволить. В останні місяці все його оточення замінили на людей із Росії. Якщо він ще живий, то тільки тому, що Москві не вигідно його утилізувати зараз, оскільки це покаже всемогутність українських спецслужб на окупованих нею територіях.

Але й Пушилін — пенсіонер, який строчить мемуари в Ленінградській області разом із Ніканоровою ("міністром закордонних справ" "ДНР"), з якою вони прописалися там на одній житлоплощі — Кремлю теж не потрібен. Дуже багато знає.

На мою думку, доля Пушиліна визначена. Після звільнення Донецької області Україною, він або сяде десь у Хрести (цап-відбувайло в Росії — тварина обов'язкова), або вип'є чаю з отрутою, як Болотов (колишній глава "ЛНР"), або стане Героєм Росії, посмертно.

Ну а його життєве кредо із трьох літер, це зовсім не те, що ви подумали (хоча хід ваших думок мені подобається). Три літери – це МММ. На більше, ніж "Москва, мудак, могила" він просто не тягне.

До речі, "прем'єр-міністр" "ДНР" Хоценко справді втік до Москви, щойно запахло смаженим. Зображає там бурхливу діяльність для "республіки". Але! Між ним та Пушиліним велика різниця. Хоценко — російський чиновник, якого відправили в колонію керувати аборигенами. Він громадянин Росії. Справжній, не за паспортом, який незрозуміло, де і хто видавав. Він очолював у Москві департамент у міністерстві, його тато з шишками бухає. Він свій. Йому можна. А хто для Москви Пушилін?…

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