Не слушайте Медведева: почему России не обойтись без мобилизации в этой войне
Один із головних речників РФ Дмитро Медведєв категорично заперечує намір Кремля провести осінню мобілізацію. Військовий аналітик Олексій Копитько нагадує, що у 2022 році такі самі слова перед мобілізацією озвучував Дмитро Пєсков, а логіка подій така, що без додаткового набору солдатів армії РФ ніяк не обійтися.
Сгусток молекул алкоголя, принявший форму заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявил, что за первое полугодье 2026 года "контракты" с российской армией подписали "около 200 тыс. человек". Такую конструкцию традиционно используют в значении "менее 200 тыс. человек".
Согласно оценке Генштаба ВСУ, за первую половину 2026 года российские войска потеряли в ходе т.н. "СВО" 241+ тыс. человек. Пропорция сейчас примерно 60/40 убитых к раненым. Т.е., порядка 140 тыс. убитыми, еще какая-то часть раненых искалечена и непригодна для службы, в строй вернется пусть 50 тыс. человек. Если добавить сюда дезертиров и небоевые потери, то из указанных 240+ тысяч вернется в строй около 20-40 тыс.
Итого. Согласно официальным данным РФ, которые могут быть завышены, и официальным данным Украины, где тоже надо делать поправку на точность, крупноблочно получается, что армия РФ лишь восполнила потери, но ничего не нарастила.
Чтобы подготовиться к возможной мобилизации в условиях дефицита контрактников, власти РФ уже точечно проводят насильственную мобилизацию в периферийных регионах в качестве тестирования.Важно
Медведев отметил, что российские силы беспилотных систем пополнили 40 тыс. человек. В начале года наш главком Александр Сырский оценивал их численность в 80 тыс. человек, к 1 апреля — в 101 тыс. С учетом статистики от Медведева, получается, что в квартал россияне набирают 20 тыс. человек в свои СБС (порядка 6–7 тыс. в месяц).
Формально это немало. Нюанс в том, что даже вполне лояльные российские обозреватели отмечают: для СБС необходимо не количество, а качество. Тот контингент, который добровольно или добровольно-принудительно набирают на контракт, не подходит СБС. А студенты (их рассчитывало привлечь Минобороны РФ), не особо рвутся в армию даже за большие деньги.
Медведев всячески отрицал настрой Кремля проводить новую волну мобилизации осенью. Разными словами обзывал распространителей слухов "перед выборами". Но мы помним, что за 8 дней до мобилизации 2022 г. целый Песков отрицал, что она будет.
Вполне вероятно, что в этот раз не станут делать публичных анонсов, чтоб не спровоцировать бегство населения, и тихонько начнут собирать людей с определенными ВУСами.
Но указанные выше цифры контрактников свидетельствуют: такой численностью наступать на Славянск и Краматорск — это крайне спорная затея.
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