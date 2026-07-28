Мобилизация РФ не поможет: как украинские дроны сорвали наступление под Шахово

Лучшей новостью выходных (как бы странно это ни звучало) стал первый механизированный штурм петухами за последние несколько месяцев. Точнее, его полное отражение и уничтожение большей части техники.

А на фоне последних разведданных о том, что болота намерены к Новому году поставить 300–500 тысяч новых "чмобиков", это действительно хорошие новости из Шахово, Донецкой области.

Напомню о двух вещах и объясню, почему это действительно лучшая новость выходных.

ЧМОбик, или просто ЧМО — это не уничижительное или оскорбительное слово. Это настоящая русская аббревиатура от "Частичной Мобилизации". А тот, кто под нее попал, — действительно "ЧастМобилизованный", то есть ЧМОбик)

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Во-вторых, для тех, кто пропустил новость: 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" с привлечением десятков единиц бронированной и лёгкой техники. Вражеский штурм был отбит благодаря подразделениям 1-го корпуса НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Силам беспилотных систем, Воздушным силам ВСУ, подразделениям ГПСУ, в частности главному отделу беспилотных систем "Феникс", подразделениям Национальной гвардии Украины и подразделениям Вооружённых сил Украины.

Благодаря профессиональным действиям всех задействованных подразделений под командованием 1-го корпуса НГУ "Азов" с помощью ствольной артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА было уничтожено 7 танков, 6 ББТ, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 РСЗО "Торнадо-С", 3 единицы спецтехники, 47 единиц легкой техники. Ликвидировано 123 оккупанта, ещё 29 получили ранения. Механизированный штурм был отбит.

Что это означает и почему в свете осенней мобилизации это хорошие новости?

Потому что весь мир видит, на что похожа современная война, как работает техника, "железные кулаки" и какова роль дронов в обороне. И, кажется, даже петухи уже поняли: давно таких штурмов не было. Что просто нахлыстом, двумя десятками техники — Шахово не возьмешь! Но нет. Военный ум уровня заместителя ГШ, который собирает силы ДВУХ АРМИЙ и танковой дивизии — идут с разных направлений на Шахово. И, конечно же, получают от дронов то, что велел им получать Маршал.

Их мобилизация направлена на то, чтобы "закидать нас шапками". Завалить массой. Как это делали в начале корейцы в Курской области. И это не призыв к тому, что нам не нужно готовиться, ведь дроны и дронщики у нас уже есть. Даже экспорт начался. Наоборот!

Хорошая новость в том, что они будут засыпать нас "мясом", и нам понадобится меньше пехоты, но гораздо больше дронов и операторов дронов.

Вот здесь я точно не буду говорить, как им лучше поступать. Главное, пусть больше убиваются. Массированные механизированные штурмы — пусть будут. Мы будем готовы. А они — нет. Поверьте мне, пусть лучше танками штурмуют.

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