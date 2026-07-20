Удар по Киеву как жест отчаяния: почему Россия меняет тактику ракетного террора

Немного аналитики по поводу ночного обстрела. И если он меня удивил, значит, он точно уникален. И здесь ключевыми являются три аспекта:

1. Рекордное количество баллистических и гиперзвуковых ракет — 35! Из них было сбито целых 17. Запустили 10 ракет "Циркон" из Курской области и 25 ракет "Искандер-М"/С-400 из этой и Брянской областей.

Поэтому в этом аспекте сразу два уникальных рекорда: количество запущенных и количество сбитых баллистических ракет. За две недели с момента последней комбинированной атаки северяне с интервалами в несколько дней запускали "проверочные" 4–6–8 баллистических ракет, чтобы выяснить, есть ли у нас ракеты "Пак-3" к "Пэтриот". В ходе последней атаки мы начали что-то сбивать, поэтому и сегодня ночью было максимальное количество баллистических ракет — чтобы перегрузить ПРО и израсходовать все запасы к этой ночи. Думаю, на днях снова будет атака на Киев с 4–6–8 баллистическими ракетами, чтобы использовать окно возможностей без наших перехватчиков.

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2. Отсутствие крылатых ракет.

Эта атака снова была комбинированной, но крылатые ракеты Х-101 или "Калибры" не задействовались. У "петухов" их в избытке, но почему-то сегодня они не поддержали баллистический залп.

Возможно, наконец-то кто-то в штабах подсчитал, что с зимы мы сбиваем их более чем на 90 %. Неэффективны донельзя.

Возможно, после удара по Энгельсу и уничтожения одного "стратега" Ту-95МС их перебазировали, поэтому не успели по графику. Посмотрим на следующую атаку — наличие или отсутствие крылатых ракет в атаке даст ответ на этот вопрос. Почему именно сегодня их не было. И будут ли их применять в дальнейшем.

3. Они все-таки отвечают. И не только симметрично — по складам (по "Уайлдбериз") и заводам, но и отвечают за то, что мы активно придушиваем их к миру.

Да, именно такими атаками они демонстрируют, что тоже будут "давить" на нас до начала переговоров. То, что у них рушится экономика, логистика и инфляция растет семимильными шагами — они терпят. Но такими атаками они показывают, что будут делать всё, чтобы мы сломались первыми.

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Подтверждение этому — к сожалению, в Одессе. Где уже 9-й день северяне проводят наш аналог 40-дневной операции по принуждению к миру. Все три "Оникса", запущенные ночью, были по Одессе. Удары наносятся по портам, складам и домам. Всё, чем могут достать из Крыма, — летит по Одессе. Не знаю почему, но Воздушные силы не указали несколько ракет Х-22/32. Возможно, это влажные фантазии лаптей, но все их паблики указывают на использование против Одессы самолетов Ту-22М3 с этими ракетами. Сегодня днем — также ракетой поражён большой корабль, следовавший в Одессу. Все ракеты воздушного базирования Х-59/69 из отчета ВВС — также по Одессе.

Уничтоженные огромные склады под Киевом и Харьковом — тоже не случайные и не запланированные цели. Это тоже их ответ.

И поэтому — ключевое понимание третьего аспекта заключается не в ответах, а в том, что мы ИЗМЕНИЛИ ход событий на войне. Мы из жертвы агрессии превратились в участника войны, который более активно проводит свои далекоидущие действия по принуждению к миру, гораздо шире и стратегичнее проводит свои операции и удары. Мы оказываем влияние на противника на стратегическом, военном, экономическом, логистическом и эмоциональном уровнях. А они по-прежнему — обстреливают бедную Лукьяновку из совершенно неточных С-400 и сообщают о попаданиях по "Артему". А на этот раз разлет от завода — снова сотни и сотни метров. Посмотрите, где находится кинотеатр "Киевская Русь", улица Коперника и сам завод "Артем".

Но в заключение хочу показать видео, чтобы вы убедились: мы всё-таки несокрушимая и крутая нация. Вокруг станции метро "Лукьяновка" скоро будут работать только "МакДак" и рынок, который буквально за несколько часов восстановился из пепла. Техника ещё убирает обломки с дорог, а рынок уже работает)

В экзистенциальной войне на истощение, где судьба определяется не захваченными населенными пунктами и точками на карте, а тем, кто первым сломается в стратегическом плане, в плане мышления и отношения населения к войне. Я не видел ни одного поста или видео нашего предпринимателя, который бы плакал, как все петухи из-за складов "Уайлдбериз". У всех нас четко видна украинская позиция — отстроим, не сломают и стоим. Россия точно падет первой.

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