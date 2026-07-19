Всего за 35 суток — уже четвертая массированная атака: Игнат оценил масштабы ночного обстрела Киева

В ночь на 19 июля российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за всё время полномасштабной войны. При этом это уже четвёртый масштабный удар по столице с применением большого количества ракет всего за последние 35 суток.

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об этом на своей странице в Facebook.По его словам, нынешний удар стал одним из крупнейших по количеству баллистических ракет, выпущенных по Киеву. В то же время Игнат отметил, что подобные атаки уже стали тревожной тенденцией.

Так, только за последние 35 суток украинская столица уже пережила четыре массированных комбинированных обстрела с применением почти одинакового количества баллистических ракет. Предыдущие подобные удары Россия нанесла 15 июня, 2 июля и 6 июля. Помимо баллистических ракет, каждый раз оккупанты использовали десятки крылатых ракет различных типов, а также большое количество ударных беспилотников.

Відео дня

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ночью Россия совершила одну из самых масштабных баллистических атак на Киев. По его словам, в общей сложности российская армия выпустила более 40 ракет различных типов, большинство из которых летели именно на столицу. Кроме того, противник задействовал еще 120 ударных дронов.

По состоянию на утро, по информации главы государства, в Киеве и области погиб один человек, ещё 16 получили ранения. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, утром президент сообщил, что спасательные работы продолжаются сразу на трёх участках в столице. К ликвидации последствий атаки привлечено почти 600 спасателей. Помимо Киева, экстренные службы работают и в Одесской области, которая также подверглась ночному российскому удару.

Зеленский также обратил внимание на общую интенсивность российских атак. По его словам, только за эту неделю оккупанты применили против Украины около 1450 ударных беспилотников, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

В результате этих обстрелов пострадали люди в Одесской и Запорожской областях, значительные разрушения понесли Сумская и Черниговская области. Под российскими ударами на этой неделе также оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Учитывая это, глава государства подчеркнул, что защита от баллистических ракет остается одной из ключевых задач для Украины.

"Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетного оружия. Эти поставки сейчас — это буквально спасенные жизни во время каждой массированной атаки со стороны России", — написал он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что наряду с укреплением украинской противовоздушной обороны международные партнеры должны и в дальнейшем усиливать давление на Россию. По его мнению, любая задержка с введением новых санкций лишь дает Кремлю больше времени для подготовки новых ударов и поиска путей обхода уже введенных ограничений.

"Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность не только спланировать новые атаки против наших людей, но и найти способы избежать новых санкционных ограничений. Спасибо всем, кто помогает", — добавил он.

Напомним, что, как пояснили в Военно-воздушных силах ВСУ, этой ночью оккупанты выпустили по Украине 41 ракету различных типов и 125 беспилотников, основной целью которых был Киев. В то же время украинская ПВО уничтожила 126 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 108 беспилотников.

Кроме того, в РФ не промолчали после массированной атаки на Украину и заявили, что ночной удар "точно не финал", дав понять о намерении продолжать обстрелы.

Также Фокус сообщал, что российский ракетный удар по Киеву в ночь на 19 июля полностью уничтожил завод и склады украинского производителя военной амуниции UKRTAC. Несмотря на масштабные разрушения, все сотрудники предприятия остались живы.