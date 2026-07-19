"За этими стенами были годы труда": ВС РФ уничтожили завод по производству военной амуниции UKRTAC

Российский ракетный удар по Киеву в ночь на 19 июля полностью уничтожил завод и склады украинского производителя военной амуниции UKRTAC. Несмотря на масштабные разрушения, все сотрудники предприятия остались живы.

Как написал на своей странице в Facebook основатель компании "Северион" Дангадзе, в результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены производственные мощности и складские помещения UKRTAC, сообщает издание "РБК-Украина".

Дангадзе назвал ночь на 19 июля самой большой трагедией за всю историю предприятия. По его словам, удар России полностью разрушил завод и склады компании, где на протяжении многих лет производилась продукция для нужд обороны Украины.

В то же время основатель UKRTAC подчеркнул, что самое главное — это то, что во время атаки удалось избежать человеческих жертв. Все сотрудники предприятия остались живы.

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"Не буду скрывать — для меня это чрезвычайно тяжелый день. За этими стенами остались годы труда, сотни людей, тысячи решений, бессонные ночи, вера, ответственность и огромное желание внести свой вклад в безопасность Украины. Но сегодня самое главное — Все наши люди живы", — написал основатель компании.

Публикация Севериона Дангадзе в Facebook Фото: Скриншот

Он отметил, что компания лишилась зданий, оборудования и имущества, однако такие потери не способны сломить команду, её профессиональный опыт, знания и готовность продолжать работу. Дангадзе также поблагодарил сотрудников, партнёров, спасателей и всех, кто поддерживает предприятие после удара.

"Именно люди создали UKRTAC. И именно люди восстановят его. Я безмерно благодарен каждому сотруднику, партнерам, спасателям и всем, кто сегодня рядом с нами. Впереди нас ждет очень непростой путь. Но я знаю одно. Мы не сдаемся. Мы восстановимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", — говорится в его публикации.

Что известно о компании UKRTAC

Как отмечает Forbes, компания UKRTAC была создана в 2022 году после начала полномасштабной войны как волонтерский проект, призванный обеспечивать украинских военных качественными средствами защиты. Сначала команда занималась импортом бронежилетов из-за рубежа, однако впоследствии перешла к собственному производству. В настоящее время предприятие специализируется на изготовлении бронежилетов высочайшего уровня защиты, пластинчатых накладок и другого тактического снаряжения, а его производственные мощности позволяют выпускать до 20 тысяч бронежилетов ежемесячно.

За несколько лет работы UKRTAC стала одним из ключевых украинских производителей средств индивидуальной защиты для сил обороны. Продукцию компании используют военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, представители спецслужб, спасатели и работники критически важной инфраструктуры. Помимо базовой линейки, предприятие разработало бронежилеты для женщин, экипировку для саперов, занимающихся гуманитарным разминированием, а также первыми в Украине запустило серийное производство бронежилетов с положительной плавучестью. Такая разработка позволяет военному оставаться на поверхности воды даже в полном боевом снаряжении весом до 120 килограммов.

В компании отмечают, что при разработке бронезащиты учитываются особенности современного поля боя, в частности угрозы со стороны FPV-дронов, осколков боеприпасов и усовершенствованных боеприпасов. Одним из следующих этапов развития UKRTAC также рассматривался выход на зарубежные рынки и расширение присутствия украинской оборонной продукции за пределами страны.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину за последнее время, главным направлением удара стал Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 41 ракету различных типов и 125 беспилотников, часть из которых была уничтожена украинской ПВО. В то же время в результате атаки зафиксированы десятки попаданий, а наибольшие разрушения понесли Киев, Киевская область и Запорожье, где есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в РФ не промолчали после массированной атаки на Украину и заявили, что ночной удар "точно не финал", дав понять о намерении продолжать обстрелы. В Минобороны России также утверждают, что целями удара якобы были предприятия оборонно-промышленного комплекса, логистические центры и топливная инфраструктура, которые, по версии российской стороны, использовались для обеспечения украинских Сил обороны.