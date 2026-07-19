"За цими стінами були роки праці": ЗС РФ повністю знищили завод військової амуніції UKRTAC

Російський ракетний удар по Києву в ніч на 19 липня повністю знищив завод і склади українського виробника військової амуніції UKRTAC. Попри масштабні руйнування, всі працівники підприємства залишилися живими.

Як написав на своїй сторінці у Facebook засновник компанії Северіон Дангадзе, внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено виробничі потужності та складські приміщення UKRTAC, передає видання "РБК-Україна".

Дангадзе назвав ніч на 19 липня найбільшою трагедією за всю історію підприємства. За його словами, удар Росії повністю зруйнував завод і склади компанії, де роками створювалася продукція для потреб оборони України.

Водночас засновник UKRTAC наголосив, що найважливішим є те, що під час атаки вдалося уникнути людських жертв. Усі співробітники підприємства залишилися живими.

"Не приховуватиму — для мене це надзвичайно важкий день. За цими стінами були роки праці, сотні людей, тисячі рішень, безсонні ночі, віра, відповідальність і величезне бажання зробити свій внесок у безпеку України. Але сьогодні є найголовніше. Усі наші люди живі", — написав засновник компанії.

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Публікація Северіона Дангадзе у Facebook Фото: Скриншот

Він зазначив, що компанія втратила будівлі, обладнання та майно, однак такі втрати не здатні зруйнувати команду, її професійний досвід, знання та готовність продовжувати роботу. Дангадзе також подякував працівникам, партнерам, рятувальникам і всім, хто підтримує підприємство після удару.

"Саме люди створили UKRTAC. І саме люди відбудують його. Я безмежно вдячний кожному співробітнику, партнерам, рятувальникам і всім, хто сьогодні поруч із нами. Попереду буде дуже непростий шлях. Але я знаю одне. Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", — йдеться в його публікації.

Що відомо про компанію UKRTAC

Як зазначає Forbes, компанія UKRTAC була створена у 2022 році після початку повномасштабної війни як волонтерський проєкт, покликаний забезпечувати українських військових якісними засобами захисту. Спочатку команда займалася імпортом бронежилетів із-за кордону, однак згодом перейшла до власного виробництва. Нині підприємство спеціалізується на виготовленні бронежилетів найвищого рівня захисту, плитоносок та іншого тактичного спорядження, а його виробничі потужності дозволяють випускати до 20 тисяч бронежилетів щомісяця.

За кілька років роботи UKRTAC стала одним із ключових українських виробників засобів індивідуального захисту для сил оборони. Продукцію компанії використовують військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, представники спецслужб, рятувальники та працівники критичної інфраструктури. Окрім базової лінійки, підприємство розробило бронежилети для жінок, екіпірування для саперів, які займаються гуманітарним розмінуванням, а також першими в Україні запустило серійне виробництво бронежилетів із позитивною плавучістю. Така розробка дозволяє військовому залишатися на поверхні води навіть у повному бойовому спорядженні вагою до 120 кілограмів.

У компанії наголошують, що під час розробки бронезахисту враховують особливості сучасного поля бою, зокрема загрози від FPV-дронів, уламків боєприпасів та вдосконалених боєприпасів. Одним із наступних етапів розвитку UKRTAC також розглядала вихід на закордонні ринки та розширення присутності української оборонної продукції за межами країни.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по Україні за останній час, головним напрямком удару став Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 41 ракету різних типів і 125 безпілотників, частину з яких українська ППО знищила. Водночас внаслідок атаки зафіксували десятки влучань, а найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Запоріжжя, де є загиблий та постраждалі.

Крім того, у РФ не промовчали після масованої атаки по Україні та заявили, що нічний удар "точно не фінал", давши зрозуміти про намір продовжувати обстріли. У Міноборони Росії також стверджують, що цілями удару нібито були підприємства оборонно-промислового комплексу, логістичні центри та паливна інфраструктура, які, за версією російської сторони, використовувалися для забезпечення українських Сил оборони.