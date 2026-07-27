В РФ объявят мобилизацию и введут военное положение осенью 2026: что на это указывает, — СМИ

В России уже второй раз за неделю в Госдуме пытаются убедить народ, что "слухи" о мобилизации распространяют в Украине и на Западе, а на самом деле у РФ такой потребности нет. Но косвенные признаки указывают, что мобилизации в России быть уже этой осенью.

В Госдуме второй раз за неделю призвали не верить в "слухи" о мобилизации. О том, что в РФ "нет необходимости" проводить новую волну мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом за день до объявления частичной мобилизации в 2022 году Картаполов также заявлял, что мобилизация не планируется. А только 24 июля член комитета по обороне РФ Андрей Колесник сказал, что речи о новом массовом принудительном призыве "не идет", поскольку ряды контрактников и так пополняются. Российские оппозиционные СМИ считают, что это как раз свидетельствует о том, что осенью россиян ждут большие перемены и введение военного положения. Фокус собрал все, что известно.

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Картаполов заявил, что "слухи" о подобных планах властей не имеют под собой оснований и распространяются президентом Украины.

Он заверил, что основным способом пополнения личного состава на войне остается набор добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны РФ. Картаполов известен тем, что за день до объявления мобилизации 21 сентября 2022 года уверял, что ее не будет, и называл опасения россиян на этот счет "неоправданными".

После начала полномасштабной войны в Украине россияне начали бежать из страны Фото: РИА Новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин собирается провести новую мобилизацию этой осенью. По данным украинского лидера, с начала года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников, однако этого оказалось недостаточно: потери за тот же период достигли 225,5 тысячи человек, из которых 131 тысяча — убитыми. В связи с этим Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму 20 сентября, в рамках которой на фронт отправят "от 300 до 500 тысяч человек", считает Зеленский.

Стоит отметить, что объявленная в РФ в 2022 году мобилизация так и не закончилась юридически.

Мобилизация в РФ и военное положение — почему это реальная перспектива

Сразу несколько источников издания "Верстка" в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных думских фракций не исключают после выборов официального введения в РФ "военного положения или его элементов". По федеральному законодательству, для того чтобы применить эту меру, "достаточно указа президента", в котором должны быть написаны дата и время начала действия военного положения. Отменяется оно также указом главы государства и не имеет ограничений по срокам.

Отмечается, что это будет означать прямое управление — с "заморозкой" деятельности партий и общественных организаций, запретом любых массовых акций, отменой всех выборов, тотальной цензурой, комендантским часом и ограничением на передвижение граждан. Кроме того, мирных жителей и их имущество власти в праве мобилизовать на работы, связанные с обороной.

Источники СМИ сообщают, что контрактников в РФ не хватает

Журналисты цитируют источники в Кремле, которые утверждают, что такой вариант поддерживают "некоторые силовики, уже давно считающие, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной".

Инсайдеры заявили, что положение России "становится все серьезнее" и "без крайних мер его уравновесить может и не получиться".

Еще восемь источников из Кремля, военкоматов и ФСБ утверждают, что волна мобилизации в РФ осенью 2026 года обсуждается, но "решение по этому вопросу не принято".

Один из инсайдеров, работающий в региональном правительстве жаловался, что "показатели по контрактам" низкие, а значит в августе-сентябре "вопрос встанет ребром, что делать с нехваткой не фронте". Главная проблема в том, что денег на выплаты в региональных бюджетах уже не хватает, а Минобороны РФ испытывает "проблемы даже с обмундированием".

Также на высокую вероятность волны мобилизации в России указывает заявление Владимира Путина о готовности продолжать войну в Украине, которая уже обошлась россиянам в 680 миллиардов долларов с 2022 года. Отмечается, что российский диктатор поручил готовить бюджет к продолжению войны и именно военные расходы останутся приоритетом при подготовке бюджета на ближайшие три года.

На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, завершившими свою работу 27 июля, Путин обвинил Запад в запуске "русофобской машины" и сказал, что "никому и никогда" не удастся "сломить народ России" и "общество готово дать отпор любым враждебным шагам".

Также Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Напомним, тем временем в июне 2026 года россияне установили рекорд по числу поисковых запросов, связанных с выездом из страны. Их интересует, куда можно уехать без виз и как долго делается загранпаспорт.

Ранее Фокус оценивал, насколько вероятна мобилизация в России и новое наступление на Чернигов.