У РФ оголосять мобілізацію та введуть воєнний стан восени 2026 року: що на це вказує, — ЗМІ

У Росії вже вдруге за тиждень у Держдумі намагаються переконати народ, що "чутки" про мобілізацію поширюють в Україні та на Заході, а насправді у РФ такої потреби немає. Однак непрямі ознаки вказують на те, що мобілізація в Росії може відбутися вже цієї осені.

У Держдумі вдруге за тиждень закликали не вірити "чуткам" про мобілізацію. Про те, що в РФ "немає необхідності" проводити нову хвилю мобілізації, заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов. При цьому за день до оголошення часткової мобілізації у 2022 році Картаполов також заявляв, що мобілізація не планується. А лише 24 липня член комітету з оборони РФ Андрій Колесник сказав, що про новий масовий примусовий призов "не йдеться", оскільки лави контрактників і так поповнюються. Російські опозиційні ЗМІ вважають, що це якраз свідчить про те, що восени на росіян чекають великі зміни та введення воєнного стану. Фокус зібрав усе, що відомо.

Відео дня

Картаполов заявив, що "чутки" про подібні плани влади не мають під собою підстав і поширюються президентом України.

Він запевнив, що основним способом поповнення особового складу під час війни залишається набір добровольців, які укладають контракти з Міноборони РФ. Картаполов відомий тим, що за день до оголошення мобілізації 21 вересня 2022 року запевняв, що її не буде, і називав побоювання росіян з цього приводу "невиправданими".

Після початку повномасштабної війни в Україні росіяни почали тікати з країни Фото: РИА Новости

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін має намір провести нову мобілізацію цієї осені. За даними українського лідера, з початку року Міноборони РФ залучило до армії 221 тисячу контрактників, однак цього виявилося недостатньо: втрати за той самий період сягнули 225,5 тисячі осіб, з яких 131 тисяча — загиблими. У зв’язку з цим Путін оголосить мобілізацію після виборів до Держдуми 20 вересня, в рамках якої на фронт відправлять "від 300 до 500 тисяч осіб", вважає Зеленський.

Варто зазначити, що мобілізація, оголошена в РФ у 2022 році, юридично так і не завершилася.

Мобілізація в РФ та воєнний стан — чому це реальна перспектива

Одразу кілька джерел видання "Верстка" у федеральних та регіональних органах влади, а також у керівництві однієї з опозиційних фракцій Думи не виключають, що після виборів у РФ може бути офіційно введено "воєнний стан або його елементи". Згідно з федеральним законодавством, для того щоб застосувати цей захід, "достатньо указу президента", в якому мають бути вказані дата та час початку дії воєнного стану. Скасовується він також указом глави держави і не має обмежень щодо термінів.

Зазначається, що це означатиме пряме управління — із "заморожуванням" діяльності партій та громадських організацій, забороною будь-яких масових акцій, скасуванням усіх виборів, тотальною цензурою, комендантською годиною та обмеженням пересування громадян. Крім того, влада має право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов’язані з обороною.

Джерела у ЗМІ повідомляють, що в РФ не вистачає контрактників

Журналісти цитують джерела в Кремлі, які стверджують, що такий варіант підтримують "деякі силовики, які вже давно вважають, що треба перестати "викручуватися" перед населенням і "воювати всією країною".

Інсайдери заявили, що ситуація в Росії "стає дедалі серйознішою" і "без крайніх заходів її, можливо, не вдасться стабілізувати".

Ще вісім джерел із Кремля, військкоматів та ФСБ стверджують, що хвиля мобілізації в РФ восени 2026 року обговорюється, але "рішення з цього питання не ухвалено".

Один із інсайдерів, який працює в регіональному уряді, скаржився, що "показники за контрактами" низькі, а отже, у серпні-вересні "постане гостре питання, що робити з нестачею на фронті". Головна проблема полягає в тому, що грошей на виплати в регіональних бюджетах уже не вистачає, а Міноборони РФ має "проблеми навіть з обмундируванням".

Також на високу ймовірність хвилі мобілізації в Росії вказує заява Володимира Путіна про готовність продовжувати війну в Україні, яка з 2022 року вже обійшлася росіянам у 680 мільярдів доларів. Зазначається, що російський диктатор доручив готувати бюджет для продовження війни, і саме військові видатки залишаться пріоритетом під час підготовки бюджету на найближчі три роки.

На зустрічі з депутатами Держдуми VIII скликання, які завершили свою роботу 27 липня, Путін звинуватив Захід у запуску "русофобської машини" і заявив, що "нікому й ніколи" не вдасться "зламати народ Росії" і що "суспільство готове дати відсіч будь-яким ворожим крокам".

Також Путін встановив штатну чисельність ЗС РФ у розмірі 2 426 130 осіб, у тому числі 1 535 000 військовослужбовців.

Нагадаємо, тим часом у червні 2026 року росіяни встановили рекорд за кількістю пошукових запитів, пов’язаних із виїздом із країни. Їх цікавить, куди можна поїхати без віз і скільки часу займає оформлення закордонного паспорта.

Раніше Фокус аналізував, наскільки ймовірною є мобілізація в Росії та новий наступ на Чернігів.