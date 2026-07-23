На тлі чуток про мобілізацію: росіяни масово шукають способи виїхати з країни, — ЗМІ

У червні 2026 року росіяни встановили рекорд за кількістю пошукових запитів, пов’язаних із виїздом із країни. Їх цікавить, куди можна поїхати без віз і скільки часу займає оформлення закордонного паспорта.

Видання The Moscow Times проаналізувало дані "Яндекс" та Google Trends і з’ясувалося, що запити "куди поїхати без візи", "скільки часу займає оформлення закордонного паспорта" та "дозвіл на виїзд" досягли максимальних значень з початку повномасштабної війни в Україні.

Сплеск інтересу припав на період паливної кризи, атак українських безпілотників на російські міста та чуток про нову мобілізацію.

Так, запит "скільки часу займає оформлення закордонного паспорта" у червні вводили в "Яндексі" 26 339 разів — це рекорд за весь період спостережень і на 221 % більше, ніж у листопаді 2024 року. У Google Trends у травні цей запит вперше за п’ять років досяг максимальних 100 балів. Кількість запитів "виїхати без візи" у червні зросла до 1 251 — на 118% порівняно з лютим 2025 року.

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Цікаво, що зараз виїхати з Росії може виявитися набагато складніше, ніж це було у 2022 році, коли росіяни штурмували кордони. У липні мешканці Москви почали масово скаржитися на неможливість записатися на оформлення закордонного паспорта через відсутність вільних слотів у підрозділах МВС. Крім того, станом на 1 січня 2026 року в базі прикордонної служби ФСБ налічувалося 8,9 млн чинних заборон на виїзд для боржників — на 41,5% більше, ніж роком раніше.

Зростання кількості пошукових запитів також пов’язують із чутками про те, що в Кремлі готують мобілізацію та введення воєнного стану.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль створює для цього правову базу: Державна Дума розширила коло осіб із судимостями, яким дозволено укладати контракти з Міноборони, а Росгвардія оновила правила цивільної оборони з урахуванням періоду мобілізації та воєнного стану.

Раніше інсайдери повідомляли, що Володимир Путін готується до подальшої ескалації війни. За оцінками західних розвідок, до середини 2026 року втрати російської армії сягнули 1,4 млн осіб убитими та пораненими, а темпи набору контрактників перестали компенсувати ці втрати. Вважається, що мобілізацію в Росії оголосять у жовтні, а її масштаб оцінюють у 1,2 млн осіб.

Нагадаємо, раніше "Фокус" аналізував, наскільки ймовірною є мобілізація в Росії та новий наступ на Чернігів.

А у 2022 році ми писали про те, як російські чоловіки втікали за кордон після того, як РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. Найпривабливішим напрямком для росіян виявилася Грузія.