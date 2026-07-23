На фоне слухов о мобилизации: россияне массово ищут, как уехать из страны, — СМИ

В июне 2026 года россияне установили рекорд по числу поисковых запросов, связанных с выездом из страны. Их интересует, куда можно уехать без виз и как долго делается загранпаспорт.

Издание The Moscow Times проанализировало данные "Яндекс" и Google Trends и оказалось, что запросы "куда уехать без визы", "сколько делается загранпаспорт" и "разрешение на выезд" достигли максимальных значений с начала полномасштабной войны в Украине.

Всплеск интереса пришелся на период топливного кризиса, атак украинских беспилотников на российские города и слухов о новой мобилизации.

Так, запрос "сколько делается загранпаспорт" в июне ввели в "Яндексе" 26 339 раз — это максимум за весь период наблюдений и на 221% больше, чем в ноябре 2024 года. В Google Trends в мае этот запрос впервые за пять лет достиг максимальных 100 баллов. Число запросов "уехать без визы" в июне выросло до 1 251 — на 118% по сравнению с февралем 2025 года.

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Интересно, что сейчас уехать из России может оказаться куда сложнее, чем это было в 2022 году, когда россияне штурмовали границы. В июле жители Москвы начали массово жаловаться на невозможность записаться на оформление загранпаспорта из-за отсутствия свободных слотов в подразделениях МВД. Кроме того, на 1 января 2026 года в базе пограничной службы ФСБ числилось 8,9 млн действующих запретов на выезд для должников — на 41,5% больше, чем годом ранее.

Рост поисковых запросов также связывают со слухами о том, что в Кремле готовят мобилизацию и введение военного времени.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), Кремль создает для этого правовую базу: Госдума расширила круг лиц с судимостями, которым разрешено заключать контракты с Минобороны, а Росгвардия обновила правила гражданской обороны с учетом периода мобилизации и военного положения.

Ранее инсайдеры сообщали, что Владимир Путин готовится к дальнейшей эскалации войны. По оценкам западных разведок, к середине 2026 года потери российской армии достигли 1,4 млн человек убитыми и ранеными, а темпы набора контрактников перестали компенсировать убыль. Считается, что мобилизацию в России объявят в октябре и ее масштаб оценивают в 1,2 млн человек.

Напомним, ранее Фокус оценивал, насколько вероятна мобилизация в России и новое наступление на Чернигов.

А в 2022 году мы писали, как российские мужчины бежали за границу, после того, как РФ начала полномасштабную войну в Украине. Самым привлекательным направлением для россиян оказалась Грузия.