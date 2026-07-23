"Путинская мобилизация" и новый фронт: действительно ли Россия пойдет на Чернигов уже осенью

Россия может попытаться открыть новый фронт в Черниговской области уже осенью, однако сейчас у границы нет группировки, необходимой для крупного наступления. Военные эксперты предупреждают: ситуацию может изменить всеобщая мобилизация в РФ, которая предоставит Кремлю сотни тысяч новых солдат. Фокус выяснил, действительно ли Чернигов может стать следующей целью врага и куда Россия направит мобилизованных.

Российское командование, возможно готовит расширение боевых действий осенью, в частности на Черниговском направлении. На возможные планы Кремля, по словам генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, указывают массовая рассылка повесток в РФ и отмена отпусков для российских силовиков.

Россия может провести дополнительную мобилизацию и сформировать резервы для активизации наступательных действий на новых участках фронта или украинско-российской границы.

По информации Кривонаса, с 28 июля в Вооруженных силах РФ и российских правоохранительных органах якобы отменяют отпуска. Генерал считает это одним из признаков подготовки российского командования к более масштабным действиям в течение следующих месяцев.

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Еще одним тревожным сигналом Кривонос назвал рассылку российскими военкоматами около 370–380 тысяч повесток. По его мнению, в течение двух месяцев этих людей могут призвать для восполнения потерь в действующих подразделениях или создания новых воинских частей.

После прохождения подготовки новобранцев Россия может задействовать их для усиления наступления в Сумской области или открытия еще одного направления. Одной из потенциальных целей Кривонос назвал Чернигов, который расположен относительно недалеко от российской границы.

Генерал отметил, что быстрому продвижению в направлении города способствует прямая автомобильная дорога. В то же время возможности Украины по оперативному перебросу резервов остаются ограниченными, что противник может учитывать при планировании операций.

Кривонос подчеркнул, что рассматривает наиболее опасный для Украины сценарий. По его мнению, угроза новых наступательных действий будет сохраняться до тех пор, пока Россия не откажется от намерений уничтожить украинскую государственность.

Российское наступление на Черниговском направлении

Военный эксперт Денис Попович в комментарии Фокусу отметил, что риск наступления РФ на Черниговском направлении действительно существует. О возможности такого сценария ранее предупреждал и бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время в настоящее время вблизи Черниговской области отсутствует необходимая для наступления группировка российских войск. Поэтому, по словам эксперта, если РФ и попытается активизировать действия на этом направлении, скорее всего, это может произойти осенью.

Одним из возможных сценариев Попович назвал попытку россиян создать так называемую буферную зону на территории Черниговской области. Однако решится ли противник реализовать такой план и как именно будут развиваться события, пока остается открытым вопросом.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также считает, что в настоящее время у России нет вблизи Черниговской области достаточных сил для проведения масштабной наступательной операции. В то же время имеющиеся силы противник может использовать для локальных рейдов в приграничной зоне и создания пропагандистской картинки о якобы формировании "буферной зоны".

"На сегодняшний день в Брянской области находится российская группировка войск "Брянск", численность которой составляет от 12 до 14 тысяч военнослужащих. Этого недостаточно для проведения крупной общевойсковой операции.

С другой стороны, россияне могут проводить локальные операции диверсионно-рейдового характера, подобные тем, которые они осуществляют в Сумской или Харьковской областях. Они проникают в приграничную полосу, захватывают какое-нибудь село и пытаются использовать это в пиар-целях и для пропаганды — объявить о создании так называемой зоны безопасности или буферной зоны либо создать впечатление, будто они наступают и осуществляют прорыв государственной границы", — говорит Фокусу Коваленко.

То есть, по словам эксперта, речь идет, прежде всего, о действиях пропагандистского характера. Но если говорить о чем-то более масштабном, для этого России необходимо сосредоточить соответствующие силы на границе с Черниговской областью.

"Сколько войск нужно, чтобы действительно создать угрозу для области? Например, в Сумской области, где сейчас ведутся боевые действия, находится группировка войск "Курск". Ее численность составляет примерно 50–60 тысяч человек личного состава.

"И, как мы видим, с прошлого года российские войска особо не продвинулись в направлении Сум. Они продвинулись примерно на 200 квадратных километров, чуть больше, и фактически там и остались", — продолжает Коваленко.

В Харьковской области ситуация аналогична. Речь идет о Волчанском направлении. В мае 2024 года россияне начали наступление на Волчанск и до сих пор топчутся там. И дело не в том, что именно в этом заключалась их задача. Российские войска должны были выйти на Великий Бурлук, однако дальше Вовчанска они не продвинулись.

"Группировка войск "Белгород" начинала эту операцию, имея в своём составе 35 тысяч военнослужащих. Сейчас их численность сократилась, и, как мы видим, никаких существенных результатов они не достигли.Поэтому для проведения достаточно успешной общевойсковой наступательной операции им действительно требуется значительное количество войск. Как и сказал генерал Кривонос, речь может идти о 300–370 тысячах военнослужащих.

В этом я с ним согласен. "Если речь идет о Черниговской области и о попытке превратить её в Запорожскую, Донецкую, Луганскую или Харьковскую области, то есть вести боевые действия по широкому фронту, России понадобится большое количество военных ресурсов", — отмечает эксперт.

Но здесь возникает другой вопрос: готовит ли Кремль всеобщую мобилизацию?

Мобилизация в России: куда Кремль может направить новые силы

По оценке Коваленко, всеобщая мобилизация в России может начаться уже осенью. Однако первые сотни тысяч мобилизованных, скорее всего, будут направлены не на создание нового фронта в Черниговской области, а на восполнение потерь, удержание оккупированных территорий и продолжение ползучего наступления на существующих направлениях.

"Это может произойти примерно в октябре. Худший сценарий — Россия сразу в октябре начинает всеобщую мобилизацию. Что она им даст? Они смогут мобилизовывать примерно до 100 тысяч человек ежемесячно. Прежде всего эта "биомасса" пойдет не в Черниговскую область. Если смотреть логично и рационально, этот ресурс нужен им для того, чтобы удержать фронт, сохранить контроль над оккупированными территориями и, по возможности, продолжать ползучее наступление в Донецкой области или на других направлениях", — говорит эксперт.

Соответственно, все эти ресурсы понадобятся в первую очередь для стабилизации фронта, удержания оккупированных территорий и обеспечения постепенного наступления благодаря большому количеству людских ресурсов.

Это означает, что после начала всеобщей мобилизации не менее 300 тысяч человек они точно будут вынуждены направить на стабилизацию и укрепление существующего фронта.

"Далее всё будет зависеть от того, каков будет общий масштаб мобилизации: 500 тысяч или миллион человек они планируют собрать. Если речь идет о миллионе, им хватит ресурсов и на стабилизацию нынешнего театра боевых действий, и на формирование новой ударной группировки.

"Они могут направить его либо на новую территорию Украины, например, открыть Черниговский фронт, либо даже начать войну против одной из стран НАТО, чего так хочет Путин", — говорит Коваленко.

Здесь возникает вопрос: будут ли россияне вторгаться в Черниговскую область? Или им будет выгоднее напугать НАТО и поставить ультиматум всему Европейскому Союзу, осуществив вторжение в Эстонию? Или же программой-максимум для них станет удержание оккупированных территорий и продолжение ползучего наступления?

"Я думаю, что вероятность крупной общевойсковой наступательной операции в Черниговской области значительно меньше, чем вероятность укрепления существующего фронта значительными людскими ресурсами или даже начала операции против одной из стран НАТО. С Украиной для них всё ясно. Открытие еще одного фронта будет означать трату ресурсов, которая не принесет им существенного результата", — считает обозреватель.

Если предположить, что россияне нападут ещё на одну область Украины и откроют новый фронт. Что это им даст, кроме больших потерь и захвата каких-то незначительных территорий? В то же время, по словам эксперта, нападение на НАТО и попытка запугать Европейский Союз стратегически могут показаться им более привлекательными.

"Другой вариант — ограничиться удержанием тех территорий, которые они уже захватили, и продолжать войну. Путин также заинтересован в затяжной войне", — продолжает Коваленко.

Вероятность проведения мобилизации осенью обозреватель оценил в 99%. По его словам, российская пропаганда уже готовит население к такому сценарию, нагнетая страх перед украинскими ударами и возможной "гуманитарной катастрофой" в приграничных регионах.

"Если говорить о стопроцентной вероятности, то возможность всеобщей мобилизации я оцениваю в 99%. Своим гражданам это можно объяснить как угодно. Например: "Посмотрите в окно — горит Wildberries, горят нефтеперерабатывающие заводы. Враг бьет нам прямо в самое сердце. Вы не получаете свою стиральную машинку — идите и умрите где-нибудь под Ризниковкой за стиральную машинку, которую не получили от Wildberries". Они могут снова вспомнить Крым: мол, его изолируют, там происходит гуманитарная катастрофа и "геноцид крымчан". Надо защищать крымчан, следовательно, необходимо мобилизоваться ради защиты Родины", — говорит эксперт.

По словам Коваленко, у РФ достаточно пропагандистских методов, чтобы оправдать мобилизацию. И уже сейчас они информационно подстраиваются под такой сценарий.

"Многие обратили внимание на заявления Соловьева о том, что часть населения России якобы должна быть вывезена в Сибирь. На самом деле он говорит это не просто так и не берет эти слова с потолка. Это подготовка к более масштабной операции по нагнетанию настроений среди населения России. Россиянам демонстрируют, какая угроза гуманитарной катастрофы якобы может возникнуть, если враг — так называемые "укронацисты" — вторгнется на территорию Российской Федерации.

"Призывы к эвакуации Белгорода, Курска и Брянска — это фактически признание того, что российские власти не могут защитить эти области", — отмечает эксперт.

Итак, Кремлю нужна всеобщая мобилизация. Коваленко напоминает, что так же, как когда-то говорили о сталинской мобилизации, так теперь может появиться путинская мобилизация, и оправдание для неё пропагандисты уже подготовили: "защита Родины и призыв ко всем взять в руки оружие".

Напомним, в ВСУ назвали пять самых опасных направлений наступления РФ.

А бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский предупреждал, что российский Генштаб получил от Путина приказ разработать новые планы захвата Киева. По мнению Сырского, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область, но для атаки на Киев необходимо согласие Минска, которого пока нет.