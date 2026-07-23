В России могут объявить мобилизацию: Кремль уже готовится подавлять протесты, — ISW

Кремль создает условия для возможной новой мобилизации и готовится к потенциальным беспорядкам в России, которые могут возникнуть в результате такого шага.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 22 июля.

Они отметили, что Госдума РФ приняла закон, позволяющий гражданам с непогашенной судимостью, в частности за преступления, связанные с наркоторговлей и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны во время официальной мобилизации.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что это решение расширит круг россиян, пригодных к военной службе, и облегчит набор военнослужащих для войны против Украины в 2026 году.

Кроме того, 21 июля Росгвардия обнародовала проект изменений в правилах гражданской обороны. Документ предусматривает расширение мер по защите населения от неопределённых "опасностей" во время мобилизации, военного положения и в военное время.

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Аналитики также напомнили, что в ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов в районы боевых действий без объявления мобилизации. Тогда ISW предполагал, что Кремль может использовать этот механизм для постепенного призыва резервистов.

В ISW считают, что нынешние шаги могут свидетельствовать о подготовке к объявлению официальной мобилизации и, вероятно, введению военного положения на фоне ожидаемых общественных беспорядков. В то же время аналитики отмечают, что решение о мобилизации остается личным решением Путина, поэтому пока неясно, пойдет ли он на такой шаг в ближайшее время и в какой форме это может произойти.

Мобилизация в РФ — что известно

Напомним, 18 июля в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовится к новой мобилизации. По данным ЦПД, речь идет о возможном призыве до 500 тысяч человек. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что мобилизованных могут разделить на две группы: первую после примерно двухнедельной подготовки отправят на фронт в Украине для восполнения потерь, а вторую будут использовать для растяжения линии фронта и создания новых угрожающих направлений у украинской границы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия может объявить мобилизацию уже в октябре 2026 года — после выборов в Госдуму, запланированных на 20 сентября. Среди других возможных действий РФ он также назвал усиление ракетных ударов баллистическими ракетами летом и осенью.

Ранее, в апреле, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о мобилизационном ресурсе России и изложил позицию Украины относительно дальнейшего хода войны.