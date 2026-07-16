Зеленский предупредил об усилении баллистических атак РФ: когда угроза будет максимальной (видео)

Российская Федерация осенью 2026 года готовится усилить удары по Украине и приурочит это к выборам в Госдуму, заявил президент Владимир Зеленский. В то же время возможны и другие варианты решений Кремля — как негативные, так и благоприятные. Что сказал Зеленский о ситуации, которая может сложиться через два месяца, в сентябре-октябре?

Заявление Зеленского прозвучало во время визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который транслировался на странице главы государства в Facebook. Украинский президент поблагодарил главу правительства Великобритании за поддержку украинцев, вручил орден Свободы и рассказал о новых угрозах и вызовах, которые могут возникнуть в ближайшее время.

"Безусловно, период до выборов в России является опасным. Я думаю, что нынешняя эскалация или баллистическая [угроза] — это то, с чем они соглашаются внутри страны. Таков у них общественный договор внутри своего государства", — пояснил Зеленский.

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Помимо усиления баллистических ударов РФ по Украине, Зеленский рассказал о других событиях, которые могут ожидать украинцев. Еще одна опасность — это объявление всеобщей мобилизации. Кроме того, возможно прекращение огня и появление готовности к диалогу, добавил президент.

"Или будут готовы к диалогу. Может ли такое быть? Уверен. Американцы этого хотят. Европа очень этого хочет. Для нас приоритетом является окончание войны, прекращение огня и обсуждение всех условий", — подытожил глава государства.

Удары баллистики РФ — подробности выборов в РФ

Отметим, что выборы, о которых упомянул Зеленский, — это выборы в Государственную думу РФ: состоятся в сентябре и будут длиться три дня. Последний день голосования — 20 сентября 2026 года. Медиа "Радио Свобода" сообщило, что диктатор Путин объявил об этом в июне. Также указано, что это первые выборы в российскую Госдуму с начала вторжения в 2022 году. Кроме того, впервые в так называемых "выборах" будут принуждать участвовать жителей оккупированных территорий Украины, которые россияне захватили более пяти лет назад (Крым и часть Луганской и Донецкой областей "голосовали" ранее).

Между тем украинская разведка сообщила, что после выборов в Госдуму РФ Кремль может решиться на проведение всеобщей мобилизации. Ориентировочные сроки — октябрь, предупредили спецслужбы.

Отметим, что Фокус писал о баллистических ударах РФ, которые усилились в июле 2026 года. Россияне нанесли два массированных ракетно-дроновых удара — 2 июля и 6 июля. В обоих случаях целью ВС РФ был Киев: российские ракеты, в том числе баллистические, поразили украинскую столицу; были разрушения в Дарницком и других районах города. Во время атаки 6 июля был разрушен подъезд девятиэтажного дома от 9-го до 5-6-го этажа: погибло около 30 человек. Между тем президент и Воздушные силы сообщили о дефиците ракет для ЗРК Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты РФ.

Напоминаем, что 8 июля стало известно о взрывах в Киеве, которые прогремели до объявления тревоги: речь могла идти о ракетах С-400 и слишком коротком времени, чтобы успеть включить сирены.