После выборов в Госдуму в РФ объявят о новой мобилизации: данные украинской разведки

Осенью в России объявят мобилизацию. Новая волна начнется сразу после выборов в Госдуму.

В сентябре в России, после выборов в Госдуму, будет объявлена новая волна мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В преддверии голосования, которое пройдет 18–20 сентября, Кремль, как отмечается, не хочет лишний раз раздражать россиян, портя "картинку стабильности".

Сотрудники военкоматов во временно оккупированном Крыму уже совершенно открыто говорят о предстоящей мобилизации и сразу же подталкивают резервистов к подписанию контрактов с Минобороны РФ, поскольку на фронт их отправят в любом случае.

Напомним, в последнее время в соцсетях стали появляться многочисленные видео из российской Пензы, где местных мужчин начали "бусифицировать" и с помощью пыток заставлять подписывать контракт с МО РФ.

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Российские оппозиционные СМИ со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю, ФСБ и военкоматам, тем временем сообщают, что подготовка к массовому призыву в армию продолжается уже несколько месяцев. При этом новая волна призыва начнется после выборов в Госдуму, но официально ее "никогда не назовут мобилизацией".

Фокус писал, что, согласно данным украинской разведки, глава Кремля практически не получает достоверной информации от своих подчиненных. Владимира Путина приучают к мысли, что рост недовольства россиян не удастся остановить до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.