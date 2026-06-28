Після виборів до Держдуми в РФ оголосить нову мобілізацію: дані української розвідки

Восени в Росії оголосять мобілізацію. Нова хвиля відбудеться одразу після виборів до Держдуми.

У вересні в Росії, після виборів до Держдуми, буде оголошено нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

До голосування, які відбуватиметься протягом 18-20 вересня, Кремль, як зазначається, не хоче зайвий раз дратувати росіян, псуючи картинку "стабільності".

Співробітники військкоматів у тимчасово окупованому Криму. як наголошується, вже цілком відкрито говорять про майбутню мобілізацію та одразу підводять резервістів до підписання контрактів з Міноборони РФ, оскільки на фронт їх відправлять у будь-якому випадку.

Нагадаємо, у соцмережах останнім часом почали з’являтися численні відео з російської Пензи, де місцевих чоловіків почали "бусифікувати" та катуваннями змушувати підписувати контракт з МО РФ.

Відео дня

Російські опозиційні ЗМІ з посиланням на співрозмовників, наближених до Кремля, ФСБ та військкоматів тим часом пишуть, що підготовка до масового призову у армію триває вже кілька місяців. Причому нова хвиля призову розпочнеться після виборів до Держдуми, але офіційно її "ніколи не назвуть мобілізацією".

Фокус писав, що згідно з даними української розвідки, очільник Кремля майже не отримує правдиву інформацію від своїх підлеглих. Володимира Путіна привчають до думки, що прогнозні показники невдоволення росіян не вдасться зупинити до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.