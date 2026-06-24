"Не залишилося дурнів за гроші": Росія готує полігони для нової мобілізації в жовтні, — ЗМІ

Російська влада обговорює можливість нової мобілізації для поповнення російської армії, оскільки патріоти та ті, хто хоче заробити, вже закінчилися, а агітація перестала діяти.

Відразу два видання, "Верстка" та "Важливі історії", повідомляють з посиланням на джерела у військкоматах та співрозмовників, наближених до Кремля та ФСБ, що хвиля мобілізації розпочнеться після виборів до Держдуми, запланованих на вересень.

У Пензі мобілізація вже розпочалася

Примітно, що на самому початку 2026 року потік рекрутів зростав — на тлі мирних переговорів за участю США та очікувань перемир’я. Тому багато росіян хотіли "заскочити в останній вагон" — отримати кілька мільйонів рублів перед припиненням бойових дій. Але вже до кінця лютого стало ясно, що на швидке закінчення бойових дій чекати не варто.

"Адже багато хто справді вірив, що війна закінчиться з дня на день, і це шанс встигнути на останній потяг та заробити бабла. Але щось пішло не так", — пояснив співрозмовник "Верстки" у московській мерії.

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Він також зазначив, що тенденція до зниження зберігається: "Людей приходить мало, а мотивованих — ще менше. Але ми не сумуємо, бо, наскільки я розумію, у нас ще не найгірші справи порівняно з рештою країни. Тож працюємо".

За словами одного з джерел, підготовка до масового призову до армії триває вже кілька місяців, при цьому офіційно те, що планується, "ніколи не назвуть мобілізацією".

Остаточне "рішення з цього питання не ухвалено", — підкреслює джерело, наближене до внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. І тому "люди, причетні до цього процесу, почали проявляти креативність".

"Незрозуміло, що мобілізація кардинально змінить, окрім мобілізації протесту та краху економіки", — додає він.

У РФ визнають, що мільйонні виплати від Міноборони вже мало кого цікавлять Фото: Фонтанка

"Починаючи з жовтня" ЗС РФ готові прийняти на прискорене навчання десятки тисяч осіб на полігонах і такими партіями "розподіляти їх по діючих військах", — розповів джерело, яке курує набір на контракт в одній із держкорпорацій. Він заявляє, що на фронті "постійно скаржаться на гострий дефіцит людей", а відповідальним за поповнення армії поставлено завдання "готуватися".

При цьому співрозмовник із "Єдиної Росії" сумнівається, що в Росії наважаться на мобілізацію, оскільки "ризики очевидні".

А джерело, наближене до однієї з європейських розвідувальних служб, вважає мобілізацію в Росії одним із "гіпотетичних жорстких заходів".

"Путін не хоче закінчувати війну і готовий воювати ще два-три роки. Існують побоювання щодо нестабільності — у разі припинення бойових дій зараз, у поточній ситуації, без серйозних успіхів. Розробляються жорсткі заходи, мобілізація та військова економіка. Військові нібито гарантують йому повний контроль над чотирма українськими регіонами за умови наявності людських ресурсів", — каже він.

Мобілізація в Росії — що відомо

Приплив контрактників до РФ скорочується, і їх не приваблюють навіть обіцяні виплати від Міноборони РФ. У першому кварталі цей показник впав до 800–1000 осіб на день. Темпи набору в Москві впали майже вдвічі: 1708 осіб у квітні, 1378 у травні, що на тисячу менше, ніж роком раніше: "При цьому план з набору ніхто не скасовував — відправляти новобранців потрібно щомісяця".

Проблеми з набором персоналу є навіть у "Рубіконі" — загоні БПЛА, де контракти офіційно укладаються лише на рік, у що не вірять навіть агітатори.

Вербування до дронових військ РФ зазнало невдачі Фото: ТАСС

"Народ ніби вичерпався", — розповів один із раніше мобілізованих. За його словами, його полк укомплектований у кращому разі на 40 %, а новоприбулі бійці — це "бомжі" та "злочинці", які ледве тримаються на ногах.

Співрозмовник з однієї з військових частин у Сибіру розповів, що серед контрактників "вже буквально вигребли всі села навколо". Зараз Міноборони РФ відправляє вербувальників шукати людей в інші регіони: "У місті охочих майже не залишилося. Тому зараз наші дівчата, агітбригада, поїхали в Дагестан".

Паралельно росіян заманюють на війну під виглядом вакансій у тилу. Кандидатам пропонують роботу водіями, охоронцями та будівельниками. Але насправді контракти укладаються на загальних підставах, а розподілити можуть куди завгодно — навіть у піхоту на передову.

У РФ заявляють, що потік контрактників вичерпався Фото: ТАСС

Причин для нової мобілізації більш ніж достатньо, кажуть у Кремлі. Серед них називають "провал наступу, втрату ініціативи, безсилля ППО". При цьому співрозмовник, який займається медіа-порядком денним в адміністрації Путіна, каже, що в РФ просто проведуть ротацію резервістів, яких переведуть до діючих частин замість мобілізованих, яких відправлять у тил або демобілізують.

Але всі визнають, що "дурнів за гроші більше немає".

"Тож або мобілізація, або домовленість із втратою репутації, а також невиконані умови та цілі СВО, — підсумовує один із мобілізованих. — Гадаю, вибір тут очевидний, чи не так?"

Нагадаємо, тим часом у соцмережах почали з’являтися численні відео з російської Пензи, де місцевих чоловіків почали "бусифікувати" та катуваннями змушувати підписувати контракт.

Кремль досі не наважився навіть на другу хвилю часткової мобілізації, оскільки такі рішення можуть викликати невдоволення суспільства. Водночас розмови про нову мобілізацію можуть бути частиною інформаційного тиску на Україну та західних партнерів.