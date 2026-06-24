"Кончились дураки за деньги": Россия готовит полигоны для новой мобилизации в октябре, — СМИ

Российские власти обсуждают возможность новой мобилизации для пополнения российской армии, так как патриоты и желающие заработать кончились, а агитация перестала работать.

Сразу два издания, "Верстка" и "Важные истории", сообщают со ссылкой на источники в военкоматах и собеседников, близких к Кремлю и ФСБ, что волна мобилизации начнется после намеченных на сентябрь выборов в Госдуму.

В Пензе мобилизация уже началась

Примечательно, что в самом начале 2026 года поток рекрутов рос — на фоне мирных переговоров с участием США и ожиданий перемирия. Поэтому многие россияне хотели "запрыгнуть в последний вагон" — получить несколько миллионов рублей перед заморозкой боевых действий. Но уже к концу февраля стало ясно, что скорого окончания боевых действий ждать не стоит.

"Многие ведь действительно верили, что война закончится со дня на день, и это шанс запрыгнуть в последний вагон и срубить бабла. Но что-то пошло не так", — пояснил собеседник "Верстки" в московской мэрии.

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Он же заявил, что тенденция на снижение сохраняется: "Людей идет мало, мотивированных еще меньше. Но мы не унываем, потому что у нас еще не самые плохие дела по меркам всей страны, насколько я понимаю. Так что работаем".

Подготовка к массовому набору в армию, по словам одного из источников, идет уже несколько месяцев, при этом официально то, что планируется, "никогда не назовут мобилизацией".

Окончательное "решение по этому вопросу не принято", подчеркивает источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента. И поэтому "причастные к процессу люди начали креативить".

"Непонятно, что мобилизация кардинально изменит, кроме мобилизации протеста и краха экономики", — добавляет он.

В РФ признают, что миллионые выплаты от Минобороны уже мало кого интересуют Фото: Фонтанка

"Начиная с октября" ВС РФ готова принять на ускоренное обучение десятки тысяч человек на полигонах, и такими партиями "распределять по действующим войскам", рассказывал источник, курирующий набор на контракт в одной из госкорпораций. Он заявляет, что на фронте "постоянно жалуются на острый дефицит людей", а ответственным за пополнение армии поставлена задача "готовиться".

При этом собеседник в "Единой России" сомневается, что на мобилизацию в России решатся, потому что "риски очевидны".

А источник, близкий к одной из европейских служб разведки, считает мобилизацию в России одной из "гипотетических жестких мер".

"Путин не хочет заканчивать войну и готов воевать еще два-три года. Есть опасения нестабильности — в случае завершения боевых действий сейчас, как есть, без серьезных успехов. Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные ему якобы гарантируют полный контроль над четырьмя украинскими регионами при наличии людских ресурсов", — говорит он.

Мобилизация в России – что известно

Приток контрактников в РФ сокращается и их не соблазняют даже обещанные выплаты от Минобороны РФ. В первом квартале он упал до 800-1000 человек в день. Темпы набора в Москве упали почти вдвое: 1708 человек в апреле, 1378 в мае, что на тысячу меньше, чем годом ранее: "При этом план по набору никто не отменял — отправлять новобранцев нужно каждый месяц".

Сложности с набором есть даже в "Рубиконе" — отряде БПЛА, где контракты официально заключаются только на год, во что не верят даже агитаторы.

Вербовка в дроновые войска РФ провалилась Фото: ТАСС

"Народ будто кончился", — рассказал один из ранее мобилизованных. По его словам, его полк укомплектован в лучшем случае на 40%, а вновь поступающие бойцы это "бомжи" и "уголовники", которые еле стоят на ногах.

Собеседник в одной из воинских частей в Сибири рассказал, что под контрактников "уже буквально выгребли все деревни вокруг". Сейчас Минобороны РФ отправляет вербовщиков искать людей в другие регионы: "В городе желающих почти не осталось. Поэтому сейчас наши девчонки, агитбригада, поехали в Дагестан".

Параллельно россиян заманивают на войну под видом вакансий в тылу. Кандидатам предлагают работу водителями, охранниками и строителями. Но на самом деле контракты заключаются на общих основаниях, а распределить могут куда угодно — даже в пехоту на передовую.

В РФ заявляют, что поток контрактников иссяк Фото: ТАСС

Причин для новой мобилизации предостаточно, говорят в Кремле. И называют среди причин "провал наступления, утрата инициативы, бессилие ПВО". При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации Путина, говорит, что в РФ просто устроят ротацию резервистов, которых переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.

Но все признают, что "дураки за деньги закончились".

"Так что либо мобилизация, либо договорняк с потерей лица, и невыполненные условия и цели СВО, — подытоживает один из мобилизованных. — Я думаю, выбор тут очевиден, да?"

Напомним, тем временем в соцсетях стали появляться многочисленные видео из российской Пензы, где местных мужчин начали "бусифицировать" и пытками заставлять подписывать контракт.

Кремль до сих пор не решился даже на вторую волну частичной мобилизации, поскольку такие решения могут вызвать недовольство общества. В то же время разговоры о новой мобилизации могут быть частью информационного давления на Украину и западных партнеров.