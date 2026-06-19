Заставляют подписать контракт с ВС РФ: в российской Пензе жалуются на задержание мужчин

Жители Пензы, а также Каменки и Кузнецка Пензенской области заявляют о задержании мужчин на улицах и принуждении их к подписанию контрактов с Минобороны РФ. Об этих случаях сообщили СМИ и правозащитные организации.

Об этом сообщает DW со ссылкой на российские оппозиционные издания и правозащитные организации.

По их данным, мужчин задерживают на улицах, в общественном транспорте и в автомобилях, после чего доставляют в военкоматы для подписания контрактов.

17 июня жительница Пензы Наталья Соломина опубликовала видео, снятое возле здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов города. На записи видны военные, женщины и микроавтобус с мужчинами. Автор видео спрашивала мужчин, добровольно ли они подписали контракт, а некоторые женщины пытались не дать микроавтобусу уехать.

На следующий день проект "Говорит НеМосква" со ссылкой на местных жителей сообщил о рейде возле кинотеатра "Современник" в Пензе. По словам источника, там работали сотрудники ГПС, люди в балаклавах и представители военкомата.

Відео дня

"Проводили проверку по военному учету и разыскивали призывников, которые не явились в военкомат после получения повестки", — говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщили о подобных рейдах в Каменке и Кузнецке. По данным Varlamov News, в Кузнецке мужчин якобы силой доставляют в военкоматы и заставляют подписывать контракты. Эти утверждения канал приводит со ссылкой на собственные источники.

В то же время 18 июня управление Росгвардии по Пензенской области сообщило о проведении межведомственного рейда по выявлению граждан, не состоящих на воинском учете. В ведомстве заявили, что проверили 80 водителей, среди которых девять граждан РФ не состояли на воинском учете. Им вручили повестки с указанием даты и места явки в военный комиссариат.

В Росгвардии также заявили, что подобные проверки в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе во всех районах Пензенской области.

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