"Дроны есть — врага столько нет": "Флеш" объяснил, почему массовая мобилизация не даст РФ преимущества

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что даже в случае масштабной мобилизации в России, это не изменит кардинально ситуацию на фронте. По его словам, сегодня решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в четверг, 30 апреля, прокомментировал сообщения о возможной принудительной и масштабной мобилизации в России в своем Telegram-канале "Сергей FLASH О технологиях".

Он отметил, что видит много тревожных сигналов относительно такого сценария. В то же время признал, что в случае реализации это может создать определенные проблемы для Украины.

Вместе с тем Бескрестнов подчеркнул, что характер войны существенно изменился, и она уже не будет выглядеть так, как раньше. По его словам, любой танк или боевая машина на поле боя сейчас могут просуществовать не более часа, поскольку их быстро уничтожают дроны.

"Штурмы с использованием техники стали сейчас редкостью. Будут массовые набеги живой силы, как это делал СССР во время Второй мировой? Наши ребята будут активно работать с FPV. Мы подготовим необходимые ресурсы в соответствии с масштабами мобилизации и ожидаемых угроз. Прямо сейчас БПЛА подразделения ВСУ не выполняют "план" по ликвидации. Дроны есть — врага столько нет", — отметил Сергей Flash Бескрестнов.

Он добавил, что на данный момент подразделения беспилотных систем ВСУ не сталкиваются с дефицитом целей. Советник министра обороны подчеркнул, что времена, когда исход войны определялся только количеством людей, уже прошли.

"Конечно, наш враг тоже это все понимает. Если бы массовая мобилизация в пехоту могла что-то радикально и быстро изменить, ее бы уже давно провели. Прошу учесть, что я вообще не коснулся социальных, финансовых и политических аспектов такой мобилизации в России", — отметил Флеш.

Напомним, что в Украине уже испытали новые типы FPV-дронов, которые в ближайшее время передадут подразделениям ВСУ на передовой. Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что количество таких беспилотников будет расти, а их применение станет более массовым.

Ранее мы также информировали, что российские войска начали использовать mesh-сети для управления дронами-камикадзе "Шахед" во время атак по Украине. По словам Сергея Бескрестнова, часть беспилотников выполняет роль ретрансляторов, передавая сигнал от оператора к ударным дронам.