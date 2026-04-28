РФ дистанционно управляет "Шахедами", летящими на Киев и Полтаву: mesh-сеть из-за рубежа, — "Флеш"

Вооруженные силы Российской Федерации устанавливают ретрансляторы на "Шахеды" и строят mesh-сеть для дистанционного управления ударами вглубь Украины, говорится в заметке советника министра обороны Сергея Бескрестнова. Такую схему использовали россияне во время атаки на его дом: часть дронов были ударными, а часть стали ретрансляторами для управления из-за рубежа. Как далеко могут доставать россияне и почему такое изобретение пока не замечали во Львове?

Россияне установили у границ Украины высотные мачты для поддержания радиосвязи, говорится в сообщении Бескрестнова в Telegram-канале. Между тем специализированные "Шахеды" несут ретрансляторы, которые обеспечивают связь между оператором ВС РФ и ударным БпЛА, который направляется к цели. Благодаря новой тактике россияне могут доставать до Киева, Полтавы, Днепра и Кривого Рога, Николаева и Одессы.

"Флеш" рассказал, как ВС РФ использовали новую тактику во время атаки на его дом под Киевом. Выяснилось, что над домом на высоте около 2,2 километра кружили два "Шахеды"-ретрансляторы, другие два направлялись к указанному объекту. Мачты не могли работать с территории Беларуси, поскольку Украина решила этот вопрос. Таким образом, единственное место, с которого шел сигнал для нацеливания БпЛА, — это территория РФ, подытожил эксперт.

Відео дня

"Очень простой расчет показывает, что при такой высоте связь могла быть только на расстоянии 200 километров", — говорится в сообщении.

В заметке эксперта размещен скриншот карты DeepState, на которой он обозначил ориентировочную зону досягаемости "Шахедов", которые управляются из-за рубежа. Видим, что условная линия тянется с севера до восточных окраин Киева в районе Броваров: расстояние до российской территории — около 200 км. В то же время на карте можно установить, как проходит зона в других регионах, до которых может достать система мачта+ретранслятор на mesh-сети. Согласно заметке Бескрестнова, она тянется от северо-востока и востока (до Полтавы) через центральные области (Днепр) на юг (до Одессы): до Львова не достает.

Удары Шахедов — зона поражения БпЛА под Киевом, "Флеш", 28 апреля Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Удары Шахедов — детали использования mesh-сетей

Советник министра пояснил, что когда работает несколько ретрансляторов, то сигнал труднее "подавить" средствами РЭБ [поэтому, вероятно, кружило несколько "Шахедов" на высоте — ред.]. В то же время на сегодня ВС РФ не могут использовать более двух-трех промежуточных ретрансляторов, поскольку в таком случае "скорость падает, а задержка растет". Над задачей работают 40 инженеров в российском центре "Алабуга", рассказал "Флеш".

В заметке также указано, что ВСУ ищут способ противодействовать новой тактике РФ. В частности, отмечается, что, действительно, традиционные методы подавления сигнала GPS здесь не сработают, поскольку "Шахеды" управляются оператором по радиосвязи.

"Мы уже работаем, но пока этого недостаточно. Ведь всем очевидно, что РЭБ, которое подавляет спутниковую навигацию, не работает, если пилот управляет БПЛА в ручном режиме по приборам навигации", — подытожил "Флеш".

Отметим, в ноябре 2025 года Сергей Бескрестнов сообщил о mesh-сетях, которые РФ использует для ударов "Шахедов" по Украине. Эксперт уточнил, что оператор БпЛА в РФ может передавать команды, получать видео и телеметрию. Еще полгода назад эксперт писал, что следует искать способы борьбы с новой тактикой противника.

Напоминаем, в апреле во время очередного удара "Шахедов" по Киеву состоялась воздушная атака на дом "Флеша". Военный рассказал, какие мотивы имеют ВС РФ для его обезвреживания.