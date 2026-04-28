РФ дистанційно керує "Шахедами", які летять на Київ й Полтаву: mesh-мережа з-за кордону, — "Флеш"

Збройні сили Російської Федерації встановлюють ретранслятори на "Шахеди" та будують mesh-мережу для дистанційного керування ударами вглиб України, ідеться у дописі радника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Таку схему використали росіяни під час атаки на його будинок: частина дронів були ударними, а частина стали ретрансляторами для керування з-за кордону. Як далеко можуть діставати росіяни та чому такий винахід поки не помічали у Львові?

Росіяни встановили біля кордонів України висотні щогли для підтримки радіозв'язку, ідеться у повідомленні Бескрестнова у Telegram-каналі. Тим часом спеціалізовані "Шахеди" несуть ретранслятори, які забезпечують зв'язок між оператором ЗС РФ та ударним БпЛА, який прямує до цілі. Завдяки новій тактиці росіяни можуть діставати до Києва, Полтави, Дніпра та Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси.

"Флеш" розповів, як ЗС РФ використали нову тактику під час атаки на його будинок під Києвом. З'ясувалось, що над будинком на висоті близько 2,2 кілометра кружляли два "Шахеди"-ретранслятори, інші два прямували до вказаного об'єкта. Щогли не могли працювати з території Білорусі, оскільки Україна розв'язала це питання. Таким чином, єдине місце, з якого ішов сигнал для націлювання БпЛА, — це територія РФ, підсумував експерт.

"Дуже простий розрахунок показує, що при такій висоті зв'язок міг бути лише на відстані 200 кілометрів", — ідеться у дописі.

У дописі експерта розмішено скриншот карти DeepState, на якій він позначив орієнтовну зону досяжності "Шахедів", які керуються з-за кордону. Бачимо, що умовна лінія тягнеться з півночі до східних околиць Києва у районі Броварів: відстань до російської території — близько 200 км. Водночас на карті можна встановити, як проходить зона в інших регіонах, до яких може дістати система щогла+ретранслятор на mesh-мережі. Згідно з дописом Бескрестнова, вона тягнеться від північного сходу та сходу (до Полтави) через центральні області (Дніпро) на південь (до Одеси): до Львова не дістає.

Удари Шахедів — зона ураження БпЛА під Києвом, "Флеш", 28 квітня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Удари Шахедів — деталі використання mesh-мереж

Радник міністра пояснив, що коли працює кілька ретрансляторів, то сигнал важче "придушити" засобами РЕБ [тому, ймовірно, кружляло кілька "Шахедів" на висоті — ред.]. Водночас на сьогодні ЗС РФ не можуть використовувати понад два-три проміжних ретранслятори, оскільки у такому випадку "швидкість падає, а затримка зростає". Над завданням працюють 40 інженерів у російському центрі "Алабуга", сказав "Флеш".

У дописі також вказано, що ЗСУ шукають спосіб протидіяти новій тактиці РФ. Зокрема, зауважується, що, справді, традиційні методи придушення сигналу GPS тут не спрацюють, оскільки "Шахеди" керуються оператором по радіозв'язку.

"Ми вже працюємо, але поки цього недостатньо. Адже всім очевидно, що РЕБ, яке пригнічує супутникову навігацію, не працює, якщо пілот керує БПЛА в ручному режимі за приладами навігації", — підсумував "Флеш".

Зазначимо, у листопаді 2025 року Сергій Бескрестнов повідомив про mesh-мережі, які РФ використовує для ударів "Шахедів" по Україні. Експерт уточнив, що оператор БпЛА у РФ може передавати команди, отримувати відео й телеметрію. Ще пів року тому експерт писав, що слід шукати способи боротьби з новою тактикою противника.

Нагадуємо, у квітні під час чергового удару "Шахедів" по Києву відбулась повітряна атака на будинок "Флеша". Військовий розповів, які мотиви мають ЗС РФ для його знешкодження.