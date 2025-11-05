ЗС РФ перетворюють "Шахеди" на FPV-дрони і бачать, куди летять: як цьому протистояти, — Флеш

Російські військові масово впроваджують технологію mesh-мереж для дистанційного керування далекобійними ударними дронами — зокрема в модифікаціях "Шахед", які завдають ударів цивільній інфраструктурі України.

Українські фахівці з'ясовували, як працює технологія mesh-мереж, і які існують методи та засоби протидії технології противника. У коментарях для Defense Express експерт у сфері військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Безкрестнов пояснив, що йдеться про створення динамічної мережі взаємної ретрансляції, яка робить управління і передачу відео-телеметрії стійкими до традиційних методів РЕБ і забезпечує реальне управління з території РФ на великі дистанції.

Як це працює

Перш за все, для організації mesh-зв'язку Росія залучила китайських виробників, які почали масові поставки спеціалізованих модемів. За словами експерта, модеми маркуються як Wi-Fi-обладнання, але працюють у діапазоні 1300-1500 МГц і являють собою інше рішення.

Один модем коштує приблизно 7000 доларів, має вихідну потужність на двох каналах по 10 Вт або два канали по 20 Вт і забезпечує зв'язок на дистанції до 100 км і більше. Пристрій видає шифрований цифровий канал зі стійкістю до РЕБ технологією перебудовуваних частот (ППРЧ). Причому модем одночасно є ретранслятором.

Китайські mesh-модеми Фото: Defense Express

"Таким чином, у повітрі модеми на дронах утворюють канали зв'язку між собою. І кожен модем намагається зв'язатися з іншим, а якщо один із них зникає з мережі, то інформація не пропадає, а йде в обхід іншим каналом", — зазначив "Флеш".

Цю мережу складно нейтралізувати, оскільки навіть якщо 80% дронів буде збито, БПЛА, що залишилися, зможуть передавати інформацію.

Також експерт повідомив, що швидкість передачі в mesh-мережі може досягати 50 MB/s за сприятливих умов, хоча в реальності, за наявності перешкод, залишається приблизно 2 MB/s, що достатньо для оптимізованого передавання відео в 4K і управління дроном у режимі FPV навіть за великого пінгу.

Практичне застосування та загрози

Завдяки онлайн-управлінню оператор з території РФ може коригувати політ у реальному часі та цілитися по рухомих об'єктах — наприклад, поїздах, адже у локомотива і вагонів передбачувана швидкість і курс, що полегшує завдання навіднику. Також можливі донаведення по стаціонарних цілях — з вибором найбільш уразливого вузла.

Експерт підкреслює, що модеми не зобов'язані працювати постійно. Вони можуть вмикатися лише в певній точці біля цілі, що ускладнює їх виявлення за постійним радіосигналом. Також існують ризики використання наземних ретрансляторів — компактні модеми можуть встановлюватися на дахах і балконах, підключатися до інтернету і тим самим посилювати мережу.

Як протидіяти

Проте ця технологія аж ніяк не невразлива. Головний вектор протидії — виявлення і придушення mesh-модемів засобами РЕБ. За словами Сергія "Флеша", на основі досліджень і практичних експериментів розроблено рекомендації для Сил оборони України щодо виявлення і глушіння таких вузлів.

Своєю чергою в Defense Express зазначили, що якщо РФ почне масштабне розгортання mesh-управління не тільки на "Шахедах", а й на інших далекобійних системах, це створить новий рівень виклику для української оборони.

"Зазначимо, що будь-які способи боротьби залежать від обсягу, якості та масштабності їх впровадження. І дуже важливо не упустити момент, коли у РФ почнуть кратно розширювати використання цієї технології", — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що військові інженери РФ удосконалили свої безпілотні системи, які отримали нові можливості. Росіяни почали масово модернізувати свої ударні дрони-камікадзе "Герань-2" (Shahed-136), встановлюючи на них mesh-модеми та курсові камери.