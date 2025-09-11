Із "Шахедів" у FPV-дрони: російські БПЛА отримали mesh-модеми для мережевих атак (фото)

Російські фахівці вдосконалили свої безпілотні системи, які отримали нові можливості. Противник почав масово модернізувати свої ударні дрони-камікадзе "Герань-2" (Shahed-136), встановлюючи на них mesh-модеми та курсові камери.

Ця модернізація дає змогу "Шахедам" створювати динамічну мережу з ланцюговою ретрансляцією, коли кожен дрон може передавати сигнал іншим і виступати ретранслятором. Про це 11 вересня повідомили оглядачі Defense Express.

Перші такі пристрої були помічені в імпровізованих пінопластових дронах "Гербера", проте з липня рішення з mesh-модемами та камерами дедалі частіше почали фіксувати й на далекобійних "Геранях".

Про цю модернізацію повідомляв експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов — на сторінці у Facebook він оприлюднив фотографії таких пристроїв із коментарями. За його словами, нова версія ударного дрона "Шахед" може управлятися в режимі онлайн із території РФ, вести розвідку й атакувати навіть цілі в русі.

Дрони РФ — китайський модем на російській БпЛА

Дрони РФ — маркування модему HX-50 на БпЛА

Дрони РФ — фото безпілотників типу "Шахед" із камерами та модемом Фото: Соцсети

У Defense Express додали, що з серпня появи таких безпілотників стали системними, а на початку вересня стало зрозуміло, що йдеться про серійне рішення — росіяни на постійній основі оснащують свої далекобійні дрони модемами і камерами.

Так на останньому збитому "Шахеді" вдалося виявити повний комплект цих пристроїв. На дроні встановлено китайський mesh-модем XK-F358 від Xingkai Tech (імовірно, в індустріальному виконанні HX-50), а також просту курсову камеру, жорстко закріплену на носі апарата. Вона забезпечує тільки фронтальний огляд і, за оцінками фахівців, використовується для контролю польоту і донаведення на ціль.

Головне питання, яке зараз турбує аналітиків, — яким чином організовано передачу даних. Можливі два варіанти:

ворог встановлює наземні ретранслятори на українській території за допомогою агентурної мережі;

створюється довгий повітряний "mesh-ланцюжок" із дронів, які ретранслюють сигнал один одному.

Експерти вважають, що другий варіант технічно складніший, але не виключають, що Росія могла провести експериментальні пуски з такою схемою.

Раніше Бескрестнов повідомив, що на фронті зафіксовано дрон-камікадзе БМ-35, який раніше не був ідентифікований українською розвідкою. За його словами, цей БПЛА став справжньою бідою для Сум, оскільки противник влаштував у місті свого роду тестовий полігон для його випробувань.