ЗС РФ використовують нові дрони-камікадзе БМ-35: що про них відомо (відео)

Росія продовжує активно використовувати у війні проти України нові моделі безпілотних літальних апаратів. Експерт з військової радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на фронті зафіксовано дрон-камікадзе БМ-35, який раніше не був ідентифікований українською розвідкою.

Експерт із військової радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram опублікував 7 вересня відео перехоплення російського дрона БМ-35 під час атаки на Суми.

Дрон ЗС РФ — відео, перехоплене українською розвідкою

Дрони ЗС РФ — що відомо про БМ-35

Коментуючи повідомлення, аналітики "Мілітарного" зазначили, що російський безпілотник побудовано за аеродинамічною схемою з дельтоподібним крилом і оснащено двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом у носовій частині. Він має аналогову систему передачі відеосигналу в діапазоні 3,3 ГГц, а також курсову камеру.

БМ-35 неодноразово використовувався російськими військами для атак на прифронтові населені пункти, що завдає шкоди як цивільній інфраструктурі, так і психологічному стану мирних жителів. Водночас потужність бойової частини дрона поки що не встановлена.

Спочатку українські фахівці вважали, що дрон належить до сімейства ZALA ("Італмаз"), проте пізніше було встановлено, що це окрема розробка.

Примітно, що в конструкції БМ-35 виявлено щонайменше 41 іноземний компонент. Серед них — деталі виробництва Швейцарії, США, Тайваню і особливо Китаю, який забезпечує більшість комплектуючих.

Рендер російського дрона-камікадзе БМ-35 Фото: Головне управління розвідки МО України

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ активно випробовують в Україні новий ударний безпілотник, який попередньо назвали "Італмас". За словами "Флеша", цей дрон-камікадзе став справжнім лихом для Сум, оскільки противник влаштував у місті свого роду тестовий полігон для випробувань цього БПЛА.

У неділю, 7 вересня, російський безпілотник укотре атакував майдан Незалежності в центрі Сум. У результаті постраждала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання.