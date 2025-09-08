ВС РФ используют новые дроны-камикадзе БМ-35: что о них известно (видео)

Россия продолжает активно использовать в войне против Украины новые модели беспилотных летательных аппаратов. Эксперт по военной радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что на фронте зафиксирован дрон-камикадзе БМ-35, который ранее не был идентифицирован украинской разведкой.

Эксперт по военной радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram опубликовал 7 сентября видео перехвата российского дрона БМ-35 во время атаки на Сумы.

Дрон ВС РФ — видео, перехваченное украинской разведкой

Дроны ВС РФ — что известно о БМ-35

Комментируя сообщение, аналитики "Милитарного" отметили, что российский беспилотник построен по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом и оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части. Он имеет аналоговую систему передачи видеосигнала в диапазоне 3,3 ГГц, а также курсовую камеру.

БМ-35 неоднократно использовался российскими войсками для атак на прифронтовые населенные пункты, что наносит ущерб как гражданской инфраструктуре, так и психологическому состоянию мирных жителей. В то же время мощность боевой части дрона пока не установлена.

Первоначально украинские специалисты считали, что дрон принадлежит к семейству ZALA ("Италмаз"), однако позже было установлено, что это отдельная разработка.

Примечательно, что в конструкции БМ-35 выявлено не менее 41 иностранного компонента. Среди них — детали производства Швейцарии, США, Тайваня и особенно Китая, который обеспечивает большинство комплектующих.

Рендер российского дрона-камикадзе БМ-35 Фото: Главное управление разведки МО Украины

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ активно испытывают в Украине новый ударный беспилотник, который предварительно назвали "Италмас". По словам "Флеша", этот дрон-камикадзе стал настоящей бедой для Сум, так как противник устроил в городе своего рода тестовый полигон для испытаний этого БПЛА.

В воскресенье, 7 сентября, российский беспилотник в очередной раз атаковал площадь Независимости в центре Сум. В результате пострадала 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания.