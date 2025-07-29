"Стал настоящей бедой для Сум": что известно о российском БПЛА "Италмас" (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации активно испытывают в Украине новый ударный беспилотник под названием "Италмас". Особенно от атак страдают Сумы.

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Дрон "Италмас" часто путают с БПЛА "КУБ", однако на видео четко видно, что у нового беспилотника есть винт спереди, отметил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegran-канале.

ВС РФ активно используют дрон "Италмас" в Сумах

"Российский БПЛА "Италмас" стал настоящей бедой для Сум. Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БПЛА. И не сомневайтесь они перенесут опыт на другие фронты", — подчеркнул "Флеш".

Как отмечает специалист по радиотехнологиям, "Италмас" передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет. Соответственно против этих БПЛА можно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц. Однако, по данным эксперта, пока этого никто не делает.

"Возможно уже надо думать глобально о создании решения (плана) для прикрытия прифронтовых городов? Чего мы ждем? Чтобы весь город разнесли?" — написал "Флеш".

Напомним, макет дрона "Италмас" ("Изделие-54") был представлен еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что разработка должна получить лучшие тактико-технические характеристики чем "Ланцет", а по виду и способу пуска дрон будет подобен "Шахеду".

Фокус также сообщал, что ВС РФ применяют в Украине новые беспилотные аппараты "Гарпия-А1". Двигатели для этого БПЛА россияне получают от китайского производителя под маркировкой "промышленные холодильные установки".