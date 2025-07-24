РФ применяет в Украине новый дрон "Гарпия-А1": он работает на двигателях из Китая, — Reuters

Двигатели китайского производства поставляются государственному производителю дронов в Российской Федерации под маркировкой "промышленные холодильные установки" через подставные компании.

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Эти поставки позволили российскому производителю оружия IEMZ "Купол" увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечают в издании, ранее Европейский Союз и США ввели санкции против нескольких компаний, включая Xiamen Limbach Aviation Engine Co, которая производит двигатели L550E для дронов "Гарпия".

Несмотря на это, российская компания "Купол" продолжает получать двигатели. Согласно внутренним документам компании "Купол", с которыми ознакомились журналисты, это происходит через новую китайскую фирму Beijing Xichao International Technology and Trade.

В документах также сказано, что в этом году "Купол" подписал контракт с Министерством обороны России на производство более 6000 "Гарпий", по сравнению с 2000 дронами в 2024 году. К апрелю уже было поставлено более 1500 БПЛА.

Сообщается, что двигатели были отправлены компанией Xichao российской подставной компании, идентифицированной как SMP-138, которая затем перенаправила их другой российской фирме LIBSS. В контракте LIBSS на поставку двигателей компании "Купол" отмечалось, что в товаросопроводительных документах они будут описываться как "промышленные холодильные установки" агрегаты охлаждения из-за их чувствительности.

Как отмечают источники агентства в службах безопасности, товары, описанные как холодильные установки, можно экспортировать в Россию без предупреждения китайских властей. Маршрут доставки пролегал из Пекина в Москву, а затем в Ижевск, где у "Купола" есть производственные мощности.

Транспортные документы, просмотренные авторами статьи, показали, что Sichuan Airlines и China Southern Airlines, крупнейший китайский перевозчик, с октября транспортировал компоненты для беспилотников российским компаниям, находящимся под санкциями.

В свою очередь Министерство иностранных дел Китая в комментарии агентству заявило, что ему неизвестно об экспорте деталей для "Гарпий". В ведомстве утверждают, что контролировали экспорт товаров двойного использования в соответствии с собственным законодательством Китая и международными обязательствами.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

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По словам трех европейских источников, "Гарпия" базируется на беспилотниках "Шахед" иранского производства, но использует китайские технологии. Украинская военная разведка заявила, что компоненты беспилотника китайского производства включают двигатель, системы управления и навигационное оборудование.

По данным украинской разведки, этот ВС РФ применяют дрон "Гарпия" для атак на гражданские и военные объекты в глубоком тылу Украины. Ежемесячно россияне запускают около 500 таких беспилотников.

Напомним, 21 июля ряд российских Telegram-каналов опубликовали кадры, на которых впервые якобы зафиксировано применение БПЛА "Гарпия-А1" по украинской технике. Ударам предшествовала аэроразведка, которая обнаружила скопление украинских военнослужащих.

Фокус также сообщал, что ВС РФ применяют в Украине новый дрон, похожий на "Шахед". БПЛА выполняет разведывательную функцию, используется как фальш-цель для обнаружения позиций украинской ПВО и ее перегрузки, а также может нести боевую часть весом до 15 кг.