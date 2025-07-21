ВС РФ могли впервые применить новый ударный дрон "Гарпия-А1": что известно о БПЛА

Российская пропаганда распространяет кадры из зоны боевых действий на территории Украины с применением якобы новых ударных беспилотников "Гарпия-А1". Профильные росСМИ сообщают о боевом эпизоде в районе населенного пункта Орловка, Донецкой области.

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21 июля ряд российских Telegram-каналов опубликовали кадры боевого применения по украинской технике дронов-камикадзе. Речь идет о якобы дронах "Гарпия-А1", использование которых ранее не фиксировалось официальными источниками.

На видео, которое Фокус не публикует по этическим соображениям, зафиксирован момент применения нескольких барражирующих боеприпасов. При этом ударам предшествовала аэроразведка, которая выявила скопление украинских военнослужащих.

Отметим, что качество видеозаписи не позволяет определить визуально, каким именно БПЛА был нанесен удар, но конструкция дрона напоминает характерные очертания беспилотников семейства “Шахед”.

Что известно о БПЛА «Гарпии-А1»

Впервые информация о разработке и производстве дронов «Гарпия-А1» появилась в сентябре 2024 года в публикации агентства Reuters. По данным источников, речь идет о барражирующем боеприпасе нового поколения, который внешне схож с «Герань-2», но имеет улучшенные технические характеристики.

«Гарпия-А1» разработана для ударов по наземным целям, таким как техника, укрепленные позиции и склады. По данным российских СМИ, дрон оснащен антеннами ГЛОНАСС/GPS-коррекции типа «Комета-М», устойчивыми к радиопомехам. Аппарат может запускаться с удаленных позиций, что повышает безопасность операторов и позволяет длительное время патрулировать район цели в режиме ожидания.

Дополнительно дрон оборудован оптико-электронной системой корреляционного распознавания целей, обеспечивающей работу в условиях активного радиопротиводействия. Это делает «Гарпию-А1» особенно эффективной в условиях насыщенной ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Фокус подробнее писал о производстве российских беспилотников “Гарпия-А1”. Тогда сообщалось, что только за год в России выпустили более 2 500 беспилотников в которых используются китайские двигатели. Однако, как сообщали в Defense Express, Китай официально не подтверждает участие в данном проекте. Представители МИД КНР традиционно заявляют, что экспорт ударных беспилотников из страны находится под строгим контролем, а сотрудничество в этой сфере с Россией якобы не ведётся.

Также аналитики не исключают, что под наименованиями «Гарпия-А1» и «Гарпия-3» могут скрываться модификации тех же иранских “Шахедов”, выпущенных с изменениями и маркировкой «под Россию». Ранее подобная практика уже применялась — в документации иранские БПЛА фигурировали как проект «Лодка», а производство велось под видом российских разработок.