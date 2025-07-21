ЗС РФ могли вперше застосувати новий ударний дрон "Гарпія-А1": що відомо про БПЛА

Російська пропаганда поширює кадри із зони бойових дій на території України із застосуванням нібито нових ударних безпілотників "Гарпія-А1". Профільні росЗМІ повідомляють про бойовий епізод у районі населеного пункту Орлівка, Донецької області.

Related video

21 липня низка російських Telegram-каналів опублікували кадри бойового застосування по українській техніці дронів-камікадзе. Йдеться про нібито дрони "Гарпія-А1", використання яких раніше не фіксувалося офіційними джерелами.

На відео, яке Фокус не публікує з етичних міркувань, зафіксовано момент застосування кількох баражуючих боєприпасів. При цьому ударам передувала аеророзвідка, яка виявила скупчення українських військовослужбовців.

Зазначимо, що якість відеозапису не дає змоги визначити візуально, яким саме БПЛА було завдано удару, але конструкція дрона нагадує характерні обриси безпілотників сімейства "Шахед".

Що відомо про БПЛА "Гарпії-А1"

Уперше інформація про розробку і виробництво дронів "Гарпія-А1" з'явилася у вересні 2024 року в публікації агентства Reuters. За даними джерел, ідеться про баражувальний боєприпас нового покоління, який зовні схожий на "Герань-2", але має поліпшені технічні характеристики.

"Гарпія-А1" розроблена для ударів по наземних цілях, таких як техніка, укріплені позиції та склади. За даними російських ЗМІ, дрон оснащений антенами ГЛОНАСС/GPS-корекції типу "Комета-М", стійкими до радіоперешкод. Апарат може запускатися з віддалених позицій, що підвищує безпеку операторів і дає змогу тривалий час патрулювати район цілі в режимі очікування.

Додатково дрон обладнаний оптико-електронною системою кореляційного розпізнавання цілей, що забезпечує роботу в умовах активної радіопротидії. Це робить "Гарпію-А1" особливо ефективною в умовах насиченої ППО та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, Фокус докладніше писав про виробництво російських безпілотників "Гарпія-А1". Тоді повідомлялося, що тільки за рік у Росії випустили понад 2 500 безпілотників, в яких використовуються китайські двигуни. Однак, як повідомляли в Defense Express, Китай офіційно не підтверджує участь у цьому проєкті. Представники МЗС КНР традиційно заявляють, що експорт ударних безпілотників з країни перебуває під суворим контролем, а співпраця в цій сфері з Росією нібито не ведеться.

Також аналітики не виключають, що під найменуваннями "Гарпія-А1" і "Гарпія-3" можуть ховатися модифікації тих самих іранських "Шахедів", випущених зі змінами та маркуванням "під Росію". Раніше подібна практика вже застосовувалася — в документації іранські БПЛА фігурували як проєкт "Лодка", а виробництво велося під виглядом російських розробок.