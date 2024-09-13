Росія запустила виробництво нових дронів-камікадзе "Гарпія": що про них відомо

За даними Reuters, лише за рік країна-агресорка випустила понад 2 500 безпілотників із китайськими двигунами. Росіяни організували виробництво на старому цементному заводі.

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У РФ виробляють новий безпілотник-камікадзе, використовуючи китайські деталі. Про це 13 вересня повідомили у Reuters із посиланням на джерела з європейської розвідки й деякі документи.

Виробництво безпілотника великої дальності під назвою "Гарпія-А1" стартувало у 2023 році. За рік країна-агресорка встигла виготовити понад 2 500 таких дронів. За даними розвідки, "Гарпію" розгорнуто проти військових і цивільних цілей в Україні.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт наголосив, якщо інформація підтвердиться, це свідчитиме про відхід Росії від її залежності від іранських розробок.

Зазначається, прототип "Гарпії" запустили ще у першій половині 2023-го. До кінця року виробництво досягало вже кількох сотень, а цьогоріч вже зросло більш ніж удвічі — до приблизно 2 000 одиниць.

Технічні характеристики "Гарпії"

За даними ЗМІ, "Гарпія" дуже нагадує Shahed, але має кілька відмінних особливостей. Зокрема, йдеться про унікальне кільце, яке кріпиться болтами, та двигун Limbach L-550 E. Цей двигун був розроблений у Німеччині, однак зараз його виготовляє фірма Xiamen Limbach у Китаї.

Злітна вага "Гарпії" становить менш як 300 кілограмів, а максимальна дальність польоту — 1 500 кілометрів. За цими показниками дрон близький до іранського Shahed-136.

Де виробляють нові дрони?

Контракт про підготовку заводу до виробництва безпілотників на суму понад 1 мільярд рублів було підписано у І кварталі 2023 року. За інформацією розвідки, росіяни використовують для цього колишній цементний завод в Іжевську. Журналісти ідентифікували його за кольором і дизайном балок, а також внутрішньою архітектурою.

На завод у китайських компаній закуповували запчастини та 800 китайських двигунів. Європейська розвідувальна служба занепокоєна тим, що бізнес із Китаю продовжує продавати РФ компоненти для виробництва БПЛА.

"Потрібно припинити експорт основних компонентів до Росії", — наголосила пресслужба.

Що ще постачали з КНР?

У 2024 році для виробництва "Гарпій" замовляли 100 осей, карбюраторів та інших деталей двигуна Limbach. Їх постачали дві китайські компанії — Juhang Aviation Technology та Redlepus Vector Industries. Перша з них — вже під санкціями США та Великої Британії за постачання обладнання для безпілотників у РФ.

Загалом з квітня 2022-го до грудня 2023 року було імпортовано товарів Juhang на 36,3 мільйона доларів і товарів Redlepus на 6,2 мільйона доларів. Сюди увійшли авіаційні двигуни, транзистори, електронні модулі, з’єднувачі, вилки та розетки, запчастини та інші компоненти, більшість з яких позначали як товари "загальноцивільного призначення" або "загальнопромислового призначення".

Реакція Пекіна

У Міноборони РФ не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію. Однак у МЗС Китаю запевнили, що країна суворо контролює експорт предметів потенційного військового застосування, включно з безпілотниками.

"Що стосується української кризи, Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню", — наголосили в міністерстві.

Водночас у Китаї зазначили, що не мають міжнародних обмежень на торгівлю з Росією.

Нагадаємо, на виставці озброєнь "Армія-2024" у Росії презентували новий безпілотний наземний апарат "Импульс-КПТМ". Він призначений для виконання мінно-вибухових робіт.

Журналісти Sky News поспілкувалися з жителями російського міста Орел, схвильованими через ризик атак і Курську операцію ЗСУ. Попри спогади про дрони над головою, росіяни завзято підтримують війну й чекають на перемогу.