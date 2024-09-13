У РФ представили безпілотний наземний апарат "Импульс-КПТМ": можливості машини (фото)

Роботизована машина призначена для мінування ділянок і здатна, як зазначають оглядачі, встановлювати до 120 протипіхотних і протитанкових мін, зокрема КПТМ-3 і КПТМ-4.

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На міжнародній виставці озброєнь "Армія-2024" у РФ було представлено новітній безпілотний наземний апарат під назвою "Импульс-КПТМ", розроблений для виконання мінно-вибухових робіт. Цей дрон оснащено 30 пусковими установками, кожна з яких може містити дозатори мін, даючи змогу одночасно встановлювати до 120 протитанкових і протипіхотних мін. Про це 13 вересня повідомили оглядачі Army Recognition.

Однією з ключових особливостей "Импульс-КПТМ" є здатність буксирувати транспортні засоби та причепи, що значно розширює його тактичні можливості. Машина може розвивати швидкість до 10 км/год і долати схили з ухилом до 25 градусів завдяки двигунам загальною потужністю 20 КВт, що дає змогу працювати до чотирьох годин без підзаряджання. Загальна маса апарата становить 1 350 кг.

"Импульс-КПТМ" використовує радіоканал для управління і передавання відеоінформації на відстані до 1 000 м на відкритій місцевості. А в умовах необхідності роботи на більшій дальності він може перемкнутися на оптичний канал, забезпечуючи управління на відстані до 20 км.

Серед мін, які здатен встановлювати цей апарат, — КПОМ-3, протипіхотні міни ПОМ-3 і протитанкові міни КПТМ-3 і КПТМ-4. Міни ПОМ-3 оснащені сейсмічними датчиками для виявлення кроків і розкидають до 1 850 осколків на відстань близько13 метрів, що робить їх ефективними у протидії живій силі.

Протитанкові міни КПТМ-3 і КПТМ-4 призначені для ураження бронетехніки. Міна КПТМ-3 важить 8,5 кг і оснащена кумулятивним зарядом, здатним пробивати броню, який активується зміною магнітного поля. КПТМ-4, своєю чергою, оснащена безконтактним запалювачем, який реагує на магнітні поля, створювані транспортними засобами. Обидва типи мін можуть бути налаштовані на самознищення через певний проміжок часу, що мінімізує ризик появи боєприпасів, які не розірвалися.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали мінування шляхів руху у відносно тиловій зоні, прив'язуючи до FPV-дрону міну ТМ-62, яку потім перевертають у польоті та залишають на дорозі.