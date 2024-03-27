"Схожі на сріблясті м'ячики": РФ мінує прикордоння України небезпечними авіабомбами, — ДСНС

За словами рятувальників, боєприпаси мають велику зону ураження і можуть розірватися від будь-якого дотику.

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У прикордонних областях України російські окупанти використовують авіаційні бомби сферичної форми з осколковою дією ШОАБ-0,5. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Фейсбуці.

"Ними ворог дистанційно мине нашу землю. Зовні вони схожі на невеликий м'ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тому попередьте про небезпеку близьких", — наголосили в ДСНС.

У прикордонних районах України російська авіація застосовує кулясті авіаційні бомби.

За даними рятувальників, одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються і падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

"Нам усім потрібно бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися і зачіпати вибухонебезпечні предмети", — підкреслили в ДСНС.

РФ мінує прикордоння України небезпечними авіабомбами

Нагадаємо, бійці 65-ї бригади ЗСУ розповіли, що під час звільнення Роботиного все навколо було заміновано.

15 березня Командування сил підтримки показало штурмову машину розмінування M1150, побудовану на базі Abrams.