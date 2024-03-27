РФ зменшила кількість атак БПЛА та артилерією на півдні: у Силах оборони назвали причину

За інформацією військових, окупанти продовжують "терор мирного населення". Протягом доби противник тричі атакував авіацією, застосував три керовані авіабомби, а також спрямував некеровані ракети на Оріхівському напрямку.

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Військові Російської Федерації знизили кількість атак безпілотними літальними апаратами та артилерією на півдні за останню добу, однак не припинили удари по цивільних обʼєктах України. Про це 27 березня повідомили Сили оборони півдня у Telegram.

Так, протягом доби противник тричі атакував авіацією, застосував три керовані авіабомби, а також спрямував некеровані авіаційні ракети на Оріхівському напрямку. Обійшлося без постраждалих.

"Однак, із погіршенням погоди дронова, і артилерійська активність дещо знизилась", — розповіли у Силах оборони.

Водночас, за інформацією у дописі, удари по цивільних об’єктах і людях не припиняються.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 217 FPV-дронів, 4 ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БПЛА різних модифікацій 228 осколкових боєприпасів", — уточнили військові.

Ситуація на фронті

Зазначимо, як повідомили у Генеральному штабі ЗС України, загалом протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Окупанти намагаються атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 26 березня повідомили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Бахмута Донецької області. Це відбулося на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Того ж дня офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують штурмувати позиції ЗСУ, тоді як основні зусилля спрямовані на Богданівку Донецької області. Крім цього, ворог націлився ще на декілька селищ.