ЗС РФ просунулися біля Бахмута та могли захопити Іванівське: ISW про місця, де тривали бої

Окупанти мали успіх біля Часового Яру Донецької області. Позиційні бої тривали в декількох населених пунктах, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Бахмута Донецької області. Це відбулося на тлі позиційних боїв у цьому районі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 26 березня.

"Російські війська нещодавно підтвердили незначне просування поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 26 березня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 24 березня, окупанти незначно просунулися на північний схід від каналу Сіверський Донець — Донбас біля Часового Яру. Натомість українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали в районі Богданівки, біля Іванівського, Кліщіївки, Нью-Йорка.

За інформацією російських військкорів, підрозділи російської 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади нібито повністю захопили Іванівське, проте аналітики не знайшли візуального підтвердження цього. Ще один російський військовий блогер заявив, що ЗС РФ нібито просунулися біля Іванівського та Кліщіївки, проте ISW також не можуть це підтвердити.

Бахмутський напрямок

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 26 березня, українські військові відбили сім російських атак на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Іванівського, Богданівки та Кліщіївки.

Нагадаємо, 26 березня офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що Збройні сили Російської Федерації продовжують штурмувати позиції ЗСУ, тоді як основні зусилля спрямовані на Богданівку Донецької області. Крім цього, ворог націлився ще на декілька селищ.

20 березня стало відомо про те, що російська колона наступала на Бахмутському напрямку. Проте гарнізон міста Сіверськ знищив ворога за 60 хвилин. У результаті було уражено всі шість одиниць бронетехніки.