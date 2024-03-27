ВС РФ продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское: ISW о местах, где продолжались бои

Оккупанты имели успех возле Часового Яра Донецкой области. Позиционные бои продолжались в нескольких населенных пунктах, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Бахмута Донецкой области. Это произошло на фоне позиционных боев в этом районе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 марта.

"Российские войска недавно подтвердили незначительное продвижение вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 26 марта", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 24 марта, оккупанты незначительно продвинулись на северо-восток от канала Северский Донец — Донбасс возле Часового Яра. Зато украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались в районе Богдановки, возле Ивановского, Клещиевки, Нью-Йорка.

По информации российских военкоров, подразделения российской 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады якобы полностью захватили Ивановское, однако аналитики не нашли визуального подтверждения этому. Еще один российский военный блогер заявил, что ВС РФ якобы продвинулись возле Ивановского и Клещиевки, однако ISW также не могут это подтвердить.

Бахмутское направление

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 26 марта, украинские военные отбили семь российских атак на Бахмутском направлении, в частности в районе Ивановского, Богдановки и Клещиевки.

Напомним, 26 марта офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать позиции ВСУ, тогда как основные усилия направлены на Богдановку Донецкой области. Кроме этого, враг нацелился еще на несколько поселков.

20 марта стало известно о том, что российская колонна наступала на Бахмутском направлении. Однако гарнизон города Северск уничтожил врага за 60 минут. В результате были поражены все шесть единиц бронетехники.