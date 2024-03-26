Рекордное количество: ВС РФ стали чаще применять ФАБы на Бахмутском направлении (видео)

По словам офицера пресс-службы 26-й артбригады Олега Калашникова, конечной целью противника является город Часов Яр. В связи с этим активность оккупантов на Донбассе повысилась.

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Российские оккупанты продолжают активные действия на Бахмутском направлении и ситуация там остается достаточно сложной. Противник пытается найти слабые места украинцев. Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона 26 марта.

По его словам, противник дальше штурмует позиции ВСУ и основные усилия направлены на населенный пункт Богдановка в Донецкой области. Также без внимания ВС РФ не оставляют Клещиевку, Андреевку и Ивановское. Именно там постоянно продолжаются бои. Время от времени оккупанты применяют еще и бронированную технику.

Российская артиллерия работает фактически круглосуточно и все вышеперечисленные населенные пункты штурмуются для того, чтобы в перспективе попытаться взять под свой контроль Часов Яр.

"Видим все больше применения фугасных авиационных бомб. Именно этот месяц может стать рекордным по количеству использования фугасных авиабомб. В этом случае враг увеличил как их количество, так и тоннаж. Если до этого мы наблюдали обычно 250-килограммовые ФАБы, то сейчас уже и полутонники видим. Если до этого это орудие применяли больше по городской гражданской инфраструктуре, потому что они не являются достаточно точными, то сегодня он (враг, — ред.) их применяет и на наши оборонительные рубежи, там где наши военные держат оборону", — заявил Олег Калашников.

Напомним, 25 марта сообщалось, что захват Часового Яра для российских оккупантов значимее, чем Авдеевки. Для операции по началу окружения Часового Яра оккупантам нужно достичь значительных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от города, рассказали аналитики Института изучения войны.