Захват Часового Яра значимее, чем Авдеевки: как ухудшилась бы ситуация на всем фронте

Для операции по началу окружения Часового Яра оккупантам нужно достичь значительных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от города, рассказали аналитики Института изучения войны.

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В ближайшие месяцы Вооруженные силы Российской Федерации вряд ли смогут окружить или захватить Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 марта.

Аналитики отметили, что оккупанты начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении, одной из целей которых является захват Часового Яра. Однако за четыре месяца враг смог достичь лишь незначительных тактических успехов на северо-запад и запад от Бахмута.

В ISW отметили, что тактические успехи ВС РФ к востоку от Часового Яра не создают условия для окружения населенного пункта.

"Российским войскам, вероятно, придется достичь значительных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем начать окружение населенного пункта", — говорится в сообщении.

Как изменится ситуация на фронте в районе захвата Часового Яра

В случае захвата Часового Яра противник мог бы получить незначительные оперативные преимущества. В частности, это могло бы обезопасить юго-западный фланг российской линии фронта в районе Бахмут — Соледар, который долгое время был широким выступом.

Аналитики рассказали, что оккупация Часового Яра и продвижение на север и юг от города могло бы оттолкнуть ВСУ подальше от российских наземных линий связи в районе Бахмута. Также это могло бы отбросить украинцев из зоны действия трубной артиллерии на участке шоссе Е40 возле Бахмута, поэтому ВСУ, вероятно, пришлось бы развернуть трубную артиллерию на непосредственной линии фронта, чтобы перекрыть логистику оккупантов вдоль большей части автодороги Соледар — Бахмут — Горловка.

Также Часов Яр открыл бы оккупантам пути продвижения к Константиновке Донецкой области. В частности, это был бы непосредственный путь к этой городской агломерации.

Аналитики добавили, что захват Часового Яра был бы значимым с оперативной точки зрения, чем оккупация Авдеевки.

Часов Яр

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ от 25 марта на Бахмутском направлении украинские военные отбили восемь российских атак в районе Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

Напомним, 12 марта военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что Часов Яр для врага станет приоритетным после захвата Авдеевки Донецкой области. Он отметил, что этот город является важной высотой в регионе.

В тот же день Коваленко отметил, что для оккупации Часового Яра противнику нужно захватить несколько сел. По его словам, россияне сосредоточили в районе города 110 тысяч военных, около 400 танков, 1600 ББМ, 1150 артиллерийских средств и около 300 РСЗО.