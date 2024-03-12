Будет основной темой: военный обозреватель назвал следующую цель ВС РФ после Авдеевки

По мнению Александра Коваленко, захват Часова Яра позволит ВС РФ выйти к одному из ключевых транспортных узлов на этом направлении, однако сложный ландшафт и непрекращающееся сопротивление со стороны Сил обороны Украины сделает задачу по захвату сел на подступах к городу очень сложной.

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После захвата Авдеевки для Вооруженных сил России станет приоритетным направление Часова Яра, что в Бахмутском районе Донецкой области. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, этот населенный пункт в скором времени станет одной из основных тем для новостных сводок и материалов обозревателей.

Коваленко отметил, что Часов Яр играет ключевую роль не только как транспортный узел и выход на город Константиновка в Краматорском районе, но и как стратегически важная высота в регионе. Он отметил, что город находится в зоне ответственности российской военной группировки "Юг", силы которой составляют:

110 тысяч человек личного состава;

около 400 танков;

1600 боевых бронированных машин;

1150 единиц ствольной артиллерии и около 300 реактивных систем залпового огня.

Коваленко указал, что в настоящее время оккупационные войска создают условия для более интенсивных наступательных действий на Часов Яр, включая захват близлежащих сел Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка. Обозреватель описал вероятные операции, которые ВС РФ проведут для захвата населенного пункта:

Захват села Богдановка с целью выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и оказания давления на Часов Яр с севера. В этой операции задействованы подразделения 299-го и 331-го ПДП 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД).

Захват Ивановского для охвата Часова Яра с юга и выхода на Ступочки. Основная роль в этой операции отведена 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде (ОДШБр), а также 217-му ПДП 98-й ВДД и 102-му моторизованному стрелковому полку (МСП) 150-й моторизованной стрелковой дивизии (МСД) 8-й общевойсковой армии (ОВА).

Захват Клещиевки и Андреевки для создания безопасного буфера на южном фланге. В основном в этой операции действуют подразделения 3-го армейского корпуса (АК), в частности 1008-й и 1194-й моторизованные стрелковые полки 3-й воздушно-десантной дивизии 6-й моторизованной стрелковой дивизии.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

"Помимо задействованных РОВ в данном районе подразделений 2 и 3 АК, а так же регулярной "десантуры", у Часова Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК)", — добавил Коваленко.

Смогут ли ВС РФ добиться успеха

Несмотря на планы оккупантов, аналитик выразил уверенность в том, что ситуация в регионе останется сложной для них. Он подчеркнул, что боевые действия в районе Богдановки и Ивановского представляют собой серьезные трудности из-за сложного ландшафта и непрекращающегося сопротивления украинских вооруженных сил.

"В районе Богдановки у россиян не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось — зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали", — отметил Коваленко.

При этом захват Ивановского представляется для россиян более ценным достижением, добавляет обозреватель.

"Для командования ВДВ принципиально важно показать, что централизация управления дает свои плода, потому они всю бригаду готовы положить, но село – взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор", — пояснил Коваленко.

В заключение, он предположил, что после проведения президентских выборов в России и мобилизации ВС РФ могут нарастить давление на Часов Яр во второй половине года.

"До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления", — резюмировал Коваленко.

Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны (ISW) от 11 марта, Силы обороны Украины продвинулись на север от Богдановки и могли отбить центр Ивановского Донецкой области.