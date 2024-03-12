Буде основною темою: військовий оглядач назвав наступну ціль ЗС РФ після Авдіївки

На думку Олександра Коваленка, захоплення Часового Яру дасть змогу ЗС РФ вийти до одного з ключових транспортних вузлів на цьому напрямку, однак складний ландшафт і безперервний опір з боку Сил оборони України зробить завдання із захоплення сіл на підступах до міста дуже складним.

Related video

Після захоплення Авдіївки для Збройних сил Росії стане пріоритетним напрямок Часового Яру, що в Бахмутському районі Донецької області. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, цей населений пункт незабаром стане однією з основних тем для новинних зведень і матеріалів оглядачів.

Коваленко зазначив, що Часів Яр відіграє ключову роль не тільки як транспортний вузол і вихід на місто Костянтинівка в Краматорському районі, а і як стратегічно важлива висота в регіоні. Він зазначив, що місто перебуває в зоні відповідальності російського військового угруповання "Південь", сили якого складають:

110 тисяч осіб особового складу;

близько 400 танків;

1600 бойових броньованих машин;

1150 одиниць ствольної артилерії та близько 300 реактивних систем залпового вогню.

Коваленко зазначив, що наразі окупаційні війська створюють умови для інтенсивніших наступальних дій на Часів Яр, включно із захопленням прилеглих сіл Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Оглядач описав ймовірні операції, які ЗС РФ проведуть для захоплення населеного пункту:

Захоплення села Богданівка з метою виходу на Калинівку, перерізання траси 0506 і чинення тиску на Часів Яр із півночі. У цій операції залучені підрозділи 299-го і 331-го ПДП 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДД).

Захоплення Іванівського для охоплення Часова Яру з півдня і виходу на Ступочки. Основна роль у цій операції відведена 11 окремій десантно-штурмовій бригаді (ОДШБр), а також 217-му ПДП 98-ї ПДД і 102-му моторизованому стрілецькому полку (МСП) 150-ї моторизованої стрілецької дивізії (МСД) 8-ї загальновійськової армії (ЗВА).

Захоплення Кліщіївки та Андріївки для створення безпечного буфера на південному фланзі. Переважно в цій операції діють підрозділи 3-го армійського корпусу (АК), зокрема 1008-й і 1194-й моторизовані стрілецькі полки 3-ї повітряно-десантної дивізії 6-ї моторизованої стрілецької дивізії.

Фото: Google Maps Фото: Google Maps

"Крім залучених РОА у цьому районі підрозділів 2 і 3 АК, а також регулярної "десантури", біля Часового Яру оперує "Добровольчий штурмовий корпус" (ДШК)", — додав Коваленко.

Чи зможуть ЗС РФ домогтися успіху

Попри плани окупантів, аналітик висловив упевненість у тому, що ситуація в регіоні залишиться складною для них. Він підкреслив, що бойові дії в районі Богданівки та Іванівського являють собою серйозні труднощі через складний ландшафт і безперервний опір українських збройних сил.

"У районі Богданівки в росіян не вдається зачепитися за село. Максимум, що їм вдавалося — зайти в його східну частину, звідки їх дуже швидко вибивали", — зазначив Коваленко.

При цьому захоплення Івановського видається для росіян ціннішим досягненням, додає оглядач.

"Для командування ВДВ принципово важливо показати, що централізація управління дає свої плоди, тому вони всю бригаду готові покласти, але село — взяти. До того ж на село від Бахмута йде пряма траса 0504 і взагалі те, що за рік, після окупації міста, вони не змогли подолати півтора кілометра для захоплення села це морок і ганьба", — пояснив Коваленко.

Насамкінець, він припустив, що після проведення президентських виборів у Росії та мобілізації ЗС РФ можуть наростити тиск на Часів Яр у другій половині року.

"До того, у росіян є 3-4 місяці для створення всіх необхідних умов для цього наступу", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW) від 11 березня, Сили оборони України просунулися на північ від Богданівки і могли відбити центр Іванівського Донецької області.