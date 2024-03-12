ЗСУ могли відбити центр Іванівського біля Бахмута: ISW розповів про зміни на фронті (карта)

Біля Богданівки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки, Спірного та Роздолівки тривали позиційні бої. Бійці ЗСУ просунулися біля Богданівки Донецької області, розповіли аналітики ISW.

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Українські військові просунулися на північ від Богданівки та могли відбити центр Іванівського Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 березня.

"11 березня в районі Бахмута тривали позиційні бої", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 6 березня, українські військові просунулися на північ від Богданівки. За словами командира української роти, яка діяла на Бахмутському напрямку, на початку березня російські окупанти захопили позиції на підступах до Іванівського та далі не просувалися.

3 березня аналітики з посиланням на геолокаційні кадри наголосили, що ЗС РФ просунулися до центру Іванівського. ISW не спостерігав візуальних доказів того, що українські військові відбили центр населеного пункту, проте "вони могли це зробити".

Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки, Спірного та Роздолівки.

Бахмутський напрямок

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські військові відбили шість російських атак у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки й східніше Часового Яру Донецької області.

Нагадаємо, 11 березня ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що українським військовим потрібно перейти від оборони до наступу, аби перехопити ініціативу на фронті в російських окупантів. З його слів, наразі ворог просувається лише на тактичному рівні.

8 березня командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що на Бахмутському напрямку помітили додаткові резерви ЗС РФ. Ворог хотів спробувати атакувати нові населені пункти.