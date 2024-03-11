ЗСУ можуть залишити Іванівське: генерал про ситуацію біля Авдіївки та Бахмута

ЗСУ треба перейти від оборони до наступу. Противник просувається тільки на тактичному рівні, однак не можна не говорити про певні успіхи загарбників, стверджує генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Related video

Ситуація на українському фронті залишається складною, але вже є ознаки того, що ЗС РФ втрачають сили і темп своєї наступальної операції. За наявності ресурсів ЗСУ зможуть перехопити ініціативу у окупантів. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, щоб реалізувати такий план Силам оборони треба перейти від оборони до наступу. На сьогодні, говорить генерал, противник просувається тільки на тактичному рівні, але просування все ж таки є.

Важливо

ЗС РФ стикнулися з неочікуваною проблемою під Авдіївкою через власну пропаганду, — аналітики

"Інтенсивність боїв по всьому периметру фронту знизилася, в окупаційної армії вже не вистачає сил. Але на окремих напрямках, які вони визначають як пріоритетні, зокрема Авдіївському, їм вдається просуватися вперед. Звичайно, можна намалювати "план Б", Генеральний штаб може зробити це за кілька днів, але реалістичним цей план буде за наявності ресурсів. А ресурсів наразі немає. Дай боже нам набрати ресурсів для того, щоб стабілізувати ситуацію, тобто зупинити наступальні дії ворога", — говорить Ігор Романенко.

Він додав, що у росіян виявилася добре укріпленою оборона, а от Україна дійшла до цього із запізненням.

"А в нас інша ситуація. На Авдіївському напрямку, де наші війська відійшли, зараз і копають, і обороняються. І, звичайно, це набагато складніше. Ми бачимо, що нам не вистачає цих рубежів. У плані стабілізації ситуації оборонні рубежі відіграють важливу роль, тому на них і зосереджені. Навздогін організовується і проводиться відповідна робота, звісно, не в тій мірі, яка б нас задовольнила. Але й сказати, що все зовсім погано, я також не можу", — говорить Романенко.

Генерал вважає, що простежуються якісь ознаки того, що західна допомога починає нарощуватися, про що свідчить "виття російських блогерів", які заявляють, що в Україні немає снарядного голоду, про який раніше говорили.

Ігор Романенко впевнений, що через те, що суттєві рубежі будуються по ходу, і не одразу на лівому фланзі Авдіївки, де не було за що зачепитися, тому росіяни пройшли цю відстань на одному наступальному імпульсі. Саме на цих рубежах планується призупинити наступ противника.

"Триватимуть бої. У вкрай тяжкому стані Іванівське. На жаль, там може бути перспектива залишення. Це такий хаб. Ми пам'ятаємо цей населений пункт, цю назву з того часу, коли наші захисники билися за Бахмут. Це дуже важливе село, але ситуація там важка. Часів Яр стоїть, він і далі відбиватиметься. Він розташований на височині, там і раніше були рубежі. Він важливіший і представляє серйозні можливості з погляду організації оборони навколо нього. Це відбувається зараз. Що стосується решти ділянок, які ми побіжно зачепили, то сил у нас поки що немає", — говорить генерал.

Він додав, що Україні потрібно створювати і далі оборонні рубежі, які сприяли б стабілізації ситуації та зупиненню просування військ противника.

Нагадаємо, що наступ ЗС РФ під Авдіївкою захлинувся. Росія усе ще зберігає ініціативу на полі бою, однак не здатна її розвинути, пише The New York Times.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW у звіті за 8 березня розповіли, що ЗС РФ покращити свої тактичні можливості в районі Авдіївки. Зокрема, окупанти змогли тактично перегрупуватися та змістити фокус наступу.