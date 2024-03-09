Втрачали по 1000 людей в день: наступ ЗС РФ під Авдіївкою захлинувся, — New York Times

Після швидких успіхів просування російської армії пригальмувалося, а висока інтенсивність штурмів, яка була після захоплення міста, поступово звелася нанівець, пише видання.

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Російські окупанти, яким вдалося захопити Авдіївку, не змогли просунутися далі після цього. Наступ ЗС РФ на цій ділянці захлинувся. Про це йдеться у статті The New York Times.

ЗМІ пише, що після швидких успіхів просування російської армії пригльмувалося, а висока інтенсивність штурмів, яка була після захоплення міста, поступово звелася нанівець.

"РФ усе ще зберігає ініціативу на полі бою, однак не здатна її розвинути", — пише видання.

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Експерти кажуть, що Сили оборони отримали вигоду від рельєфу місцевості. У той час як російські війська атакують Бердичі, Орлівку та Тоненьке через відкриті поля з невеликим прикриттям. ЗСУ утримують висоту в селах, що полегшує націлювання на російських солдатів, що наближаються.

"Якщо російські війська зрештою захоплять ці три села, незрозуміло, якими будуть їхні точні наступні дії, враховуючи, що місцевість горбиста та всіяна струмками та водоймами, що ускладнює подальше просування", — пише видання.

The New York Times пише, що Україна відправила кращі війська та зброю для утримання позицій на захід від Авдіївки. Саме тут вперше були застосовані "Абрамси", що дало позитивні результати.

"Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів. Немає рішучих дій чи прориву", — сказав Тібо Фуйе, заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень США.

Також зазначається, що Росія зазнала тут шалених втрат — найбільших від початку війни. ЗС РФ втрачали майже по 1000 людей кожного дня.

Нагадаємо, що 9 березня повідомлялося, що ЗСУ могли контратакувати біля села Бердичі Донецької області та змусили російських окупантів відступити з невизначених позицій біля Тоненького.

Аналітики ISW у звіті за 8 березня розповіли, що росіяни покращити свої тактичні можливості в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, окупанти змогли тактично перегрупуватися та змістити фокус наступальних операцій.