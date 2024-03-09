Теряли по 1000 человек в день: наступление ВС РФ под Авдеевкой захлебнулось, — New York Times

После быстрых успехов продвижение российской армии притормозилось, а высокая интенсивность штурмов, которая была после захвата города, постепенно свелась на нет, пишет издание.

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Российские оккупанты, которым удалось захватить Авдеевку, не смогли продвинуться дальше после этого. Наступление ВС РФ на этом участке захлебнулось. Об этом говорится в статье The New York Times.

СМИ пишет, что после быстрых успехов продвижение российской армии приглушилось, а высокая интенсивность штурмов, которая была после захвата города, постепенно свелась на нет.

"РФ все еще сохраняет инициативу на поле боя, однако не способна ее развить", — пишет издание.

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Эксперты говорят, что Силы обороны получили выгоду от рельефа местности. В то время как российские войска атакуют Бердичи, Орловку и Тоненькое через открытые поля с небольшим прикрытием. ВСУ удерживают высоту в селах, что облегчает нацеливание на приближающихся российских солдат.

"Если российские войска в конце концов захватят эти три села, непонятно, какими будут их точные последующие действия, учитывая, что местность холмистая и усеяна ручьями и водоемами, что затрудняет дальнейшее продвижение", — пишет издание.

The New York Times пишет, что Украина отправила лучшие войска и оружие для удержания позиций к западу от Авдеевки. Именно здесь впервые были применены "Абрамсы", что дало положительные результаты.

"Захват Авдеевки не привел к краху украинских линий, возможности для россиян выйти на открытую территорию или даже достичь больших успехов. Нет решительных действий или прорыва", — сказал Тибо Фуйе, заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США.

Также отмечается, что Россия понесла здесь огромные потери — крупнейшие с начала войны. ВС РФ теряли почти по 1000 человек каждый день.

Напомним, что 9 марта сообщалось, что ВСУ могли контратаковать возле села Бердичи Донецкой области и заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций возле Тоненького.

Аналитики ISW в отчете за 8 марта рассказали, что россияне улучшить свои тактические возможности в районе Авдеевки Донецкой области. В частности, оккупанты смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус наступательных операций.