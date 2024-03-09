ВС РФ улучшили возможности и воспользовались тактической неожиданностью у Авдеевки, — ISW

По словам аналитиков, россияне показали ограниченную адаптацию на тактическом уровне и лишь на определенных участках фронта. Это не отменяет широкомасштабные тактические неудачи ВС РФ.

Related video

Российские войска улучшили свои тактические возможности. Они воспользовались тактическую неожиданность в течение последних недель возле Авдеевки. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 8 марта говорится, что отдельные подразделения ВС РФ могли усвоить тактическую адаптацию во время проведения наступательных операций.

Как рассказал украинский военный обозреватель Константин Мошавец, у ВС РФ получилось тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части коксохимического завода в районы возле северо-восточной части Авдеевки.

Эксперт отметил, что россияне перегруппировались и тактически сместились, не давая украинским военным это понять. Они смогли воспользоваться тактической неожиданностью.

Как заявили в ISW, способность оккупантов достичь элементов тактической неожиданность в такой среде заслуживает внимания. Правда, как отметили аналитики, успехи россиян возле Авдеевки необязательно говорят о расширении их возможностей.

По мнению экспертов ISW, россияне показали ограниченную адаптацию на тактическом уровне и лишь на определенных участках фронта. Это не отменяет широкомасштабные тактические неудачи ВС РФ.

Ранее СМИ сообщали, что танки Abrams остановили продвижение РФ в Бердычах под Авдеевкой. По словам журналистов, 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями дали отпор и даже контратаковали на некоторых участках. Перспектива того, что российские войска прорвут оборонительные линии ВСУ, проникнут в незащищенный тыл и выйдут к крупным городам, уже не просматривается.