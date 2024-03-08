"Мотивирует насилие": в 3-й ОШБр рассказали, как в ВС РФ заставляют идти в штурмы под Авдеевкой

По словам офицера Максима Жорина, из-за больших потерь оккупанты отказываются идти в наступление, поэтому командиры угрожают им расстрелами.

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Российский командный состав "мотивирует" своих военных участвовать в штурмах на Авдеевском направлении с помощью угроз о расстреле. Об этом сообщает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram 6 марта.

По словам Жорина, подобные запугивания россияне используют постоянно, а "расстрелы там, как добрый день".

Кроме того, командир 3-й ОШБр говорит, что из-за больших потерь на соответствующем направлении оккупанты отказываются идти в наступление.

Поэтому, как добавляет Жорин, вражескому командному составу необходимо искать мотивацию, а лучше всего ВС РФ "мотивирует насилие".

Битва за Авдеевку завершается: что известно

Напомним, ранее в Forbes сообщили, что перспектива того, что российские войска прорвут оборонительную линию Вооруженных сил на Авдеевском направлении, проникнут в незащищенный тыл и выйдут к крупным городам, уже не просматривается. После того, как 47-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями дали отпор и даже контратаковали на некоторых участках.

По информации издания, через пять месяцев после начала наступления Авдеевская битва завершается. Аналитики называют такую победу пирровой, из-за значительных потерь, по меньшей мере 16 тысяч убитых и почти 800 единиц бронетехники.

Напомним, что россияне столкнулись с новой линией обороны ВСУ — и потеряли 80 бронемашин за день.

Также сообщалось, что, по оценкам литовской разведки, РФ будет пытаться полностью захватить четыре области Украины.