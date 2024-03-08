"Мотивує насилля": в 3-й ОШБр розповіли, як в ЗС РФ змушують йти в штурми під Авдіївкою

За словами офіцера Максима Жоріна, через великі втрати окупанти відмовляються йти у наступ, тому командири погрожують їм розстрілами.

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Російський командний склад "мотивує" своїх військових брати участь у штурмах на Авдіївському напрямку за допомогою погроз про розстріл. Про це повідомляє заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram 6 березня.

За словами Жоріна, подібні залякування росіяни використовують постійно, а "розстріли там, як добрий день".

Окрім того, командир 3-ї ОШБр каже, що через великі втрати на відповідному напрямку окупанти відмовляються йти у наступ.

Тож, як додає Жорін, ворожому командному складу необхідно шукати мотивацію, а найкраще ЗС РФ "мотивує насилля".

Битва за Авдіївку завершується: що відомо

Нагадаємо, раніше у Forbes повідомили, що перспектива того, що російські війська прорвуть оборонну лінію Збройних сил на Авдіївському напрямку, проникнуть у незахищений тил і вийдуть до великих міст, уже не проглядається. Після того, як 47-а бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами дали відсіч і навіть контратакували на деяких ділянках.

За інформацією видання, через п'ять місяців після початку наступу Авдіївська битва завершується. Аналітики називають таку перемогу пірровою, через значні втрати, щонайменше 16 тисяч убитих і майже 800 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, що росіяни зіткнулися з новою лінією оборони ЗСУ — і втратили 80 бронемашин за день.

Також повідомлялося, що, за оцінками литовської розвідки, РФ намагатиметься повністю захопити чотири області України.