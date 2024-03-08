Битва за Авдіївку завершилася: танки Abrams зупинили просування РФ у Бердичах, — Forbes

За словами журналістів, 47-а бригада ЗСУ разом із іншими підрозділами дали відсіч і навіть контратакували на деяких ділянках. Перспектива того, що російські війська прорвуть оборонні лінії ЗСУ, проникнуть у незахищений тил і вийдуть до великих міст, уже не розглядається.

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Російська армія набрала хід після того, як із руїн Авдіївки через нестачу боєприпасів вийшла 110-та механізована бригада. Росіяни захопили кілометри нових територій, що стало найбільшим просуванням за рік. Про це пише Forbes.

Але перспектива того, що російські війська прорвуть оборонну лінію ЗСУ, проникнуть у незахищений тил і вийдуть до великих міст, уже не проглядається. Після того, як 47-а бригада ЗСУ разом із іншими підрозділами дали відсіч і навіть контратакували на деяких ділянках.

Але щоб не пустити ЗС РФ далі, 47-а бригада витратила 10% своєї бронетехніки, за оцінками OSINT-аналітика Ендрю Перпетуа. 47-а бригада — основний оператор важкої бронетехніки американського виробництва, включно з танками М1 Abrams, БМП М2 Bradley й інженерними машинами Assault Breacher.

Але, закріпившись у населеному пункті Бердичі, за кілька кілометрів на північний захід від Авдіївки, 47-та бригада завдала значно більше втрат, ніж зазнала. Дороги в напрямку Бердичів усіяні рештками російських танків, гусеничних бойових машин і особливо колісних бронетранспортерів БТР-80, не кажучи вже про потенційно сотні вбитої російської піхоти.

Що ще важливіше, зазначають журналісти, то це те, що 47-та й інші бригади ЗСУ зупинили просування 2-ї та 41-ї загальновійськових армій РФ.

Протягом двох напружених тижнів після падіння Авдіївки росіяни пройшли з півночі на південь, захопивши Степове, Ласточкине та Сєверне. Але тільки тому, що бійці ЗСУ, які відступали, вирішили не боронити ці населені пункти й попрямували на захід: до Бердичів, Орлівки й Тоненького.

Біля цих населених пунктів є природні укріплення — атакувальній стороні тут складніше.

В Українському центрі оборонних стратегій підбили підсумок того, що сталося на лінії Бердичі — Тоненьке цього тижня.

Повідомляється, що на Авдіївському напрямку 47-та окрема механізована бригада успішно обороняє Бердичі, відбиваючи атаки 15-ї та 30-ї окремих мотострілецьких бригад противника. 3-тя окрема штурмова бригада відбила наступ десанту РФ у районі Орлівки, де 25-та бригада ВДВ зайняла оборонну позицію.

53-я ОМБр утримує позиції в районі Тоненького, покращує своє тактичне положення, відбиває атаку російської 114-ї ОМБр 1-го армійського корпусу за підтримки 55-ї бригади.

Якщо росіяни й можуть чимось похвалитися в міру того, як авдіївська кампанія добігає кінця, то це тим, що вдалося проникнути й окопатися в південно-східному кутку Тоненького.

Через п'ять місяців після початку наступу Авдіївська битва завершується. Аналітики називають таку перемогу пірровою через значні втрати щонайменше 16 тисяч убитих і майже 800 одиниць бронетехніки.

Україна втратила частину бронетехніки, можливо Abrams, Bradley та штурмові машини Assault Breachers у вуличних боях у Бердичах. Але вони можуть бути одними з останніх втрат у межах поточної кампанії. 10% танків бригади, п'ять відсотків бойових машин і, можливо, третину інженерних машин замінити цілком можливо. Причина, через яку це не вдається зробити швидко, та сама, через яку ЗСУ не отримують американські боєприпаси. Проросійські республіканці в Конгресі з жовтня продовжують блокувати подальшу військову підтримку для України.

Але навіть відрізана від підтримки США 47-а бригада, як і раніше, має достатню бойову міць. І, ймовірно, більш ніж достатню, щоб утримати Бердичі.

Нагадаємо, що росіяни зіткнулися з новою лінією оборони ЗСУ і втратили 80 бронемашин за день.

Також повідомлялося, що, за оцінками литовської розвідки, РФ намагатиметься повністю захопити чотири області України.